MSI разработала простое решение проблем с кабелем 12VHPWR — коннектор желтого цвета служит индикатором правильности подключения

В прошлом году некоторые владельцы видеокарт RTX 4090 столкнулись с проблемой плавления коннекторов питания 12VHPWR. Позже выяснилось, что проблема была в недостаточно плотном контакте самого разъёма – пользователи могли не до конца задвигать штекер в разъем, что приводило к перегреву и плавлению.

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Чтобы избежать повторения таких проблем в будущем, MSI предлагает достаточно простое решение. Фактически, инженеры компании предлагают лишь незначительно модифицировать разъем и сделать его двухцветным. При этом дополнительный желтый цвет штекера служит своеобразным индикатором правильности подключения. Идея состоит в следующем – пока пользователь видит желтую часть коннектора, штекер недостаточно вставлен в разъем. Единственный способ убрать с глаз желтую часть коннектора – вставить его до конца, тем самым обеспечив правильное и плотное подключение.

Следует отметить, что данный способ решения проблемы с плавлением 12VHPWR (и других разъемов, передающих большую мощность) достаточно простой в реализации. Он не требует существенного удорожания конструкции или использования дополнительных соединений, как в случае решения ASUS. Так что другие производители смогут также внедрить такой подход, не требующий серьезных изменений в конструкции разъема, но обеспечивает правильное подключение кабелей пользователями.

Источник: videocardz