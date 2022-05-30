Инсайдер: NVIDIA сначала выпустит флагманскую видеокарту RTX 4090 — в середине июля. Следом выйдут RTX 4080 и RTX 4070

По слухам, в середине июля дебютирует серия видеокарт NVIDIA RTX 40. Инсайдер Kopite7kimi написал, что график запуска серии RTX 40 уже утвержден и сначала выйдет флагманская RTX 4090. А чуть позже последуют 4080 и 4070.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Choose B. Confirmed. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 29, 2022

Напомним, что RTX 3090, 3080 и 3070 были анонсированы в один день, но график их запуска был разным. RTX 3080 была первой видеокартой, выпущенной всего через две недели после анонса, а еще две недели спустя последовала RTX 3090. NVIDIA потребовалось два месяца, чтобы выпустить RTX 3070. Об этом сообщил сайт VideoCardz.

Согласно последний неподтвержденным данным, видеокарты RTX 40 построены на архитектуре Ada. Но для видеокарты GeForce RTX 4090 предусмотрено использование GPU AD102, а для GeForce RTX 4080 — версии AD103.

NVIDIA сосредоточила свои усилия на AD102. Но при этом ожидается, что скоро у AD104 начнется стадия тестирования и его получит графический процессор RTX 4070.