Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 выйдет в июле: 16128 CUDA ядер, TDP 450 Вт и вдвое быстрее GeForce RTX 3090

Инсайдер Kopite7kimi поделился очередной порцией информации о грядущей флагманской видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090. По его данным, устройство получит 126 потоковых мультипроцессоров (SM), что обеспечит 16128 CUDA ядер.

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Отметим, количество потоковых мультипроцессоров сократилось по сравнению с предыдущими утечками. Ранее речь шла о 140-142 блоках SM. А самому графическому процессору AD102 приписывают 144 потоковых мультипроцессора. Таким образом, во флагманской видеокарте будет отключено 2304 CUDA ядра (или около 14%). Таким образом, в дальнейшем можно ожидать выхода версии NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti с большим количеством активных функциональных блоков.

OK, let's do a new summary.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2×3090.

I am disappointed with RDNA3.

That's all. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

Источник также опубликовал сведения о показателе TDP видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090. Он тоже уменьшился по сравнению с предыдущими утечками – 450 Вт вместо 600 Вт. Соответственно, можно ожидать, что версия GeForce RTX 4090 Ti будет обладать TDP на уровне 600 Вт. Что интересно, TDP 450 Вт был характерен для модели GeForce RTX 3090 Ti. Версия GeForce RTX 3090 имеет TDP 350 Вт. При этом, по предварительным данным, вместе с приростом TDP на 100 Вт новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 обеспечит примерно 2-кратный прирост производительности по сравнению с GeForce RTX 3090.

Характеристики памяти NVIDIA GeForce RTX 4090 не претерпели изменений по сравнению с предыдущими утечками. Устройство должно получить 24 ГБ памяти GDDR6X с шириной полосы пропускания 21 Гбит/с и 384- битной шиной доступа. Общая пропускная способность памяти превысит 1 ТБ/с.

Mid July. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022

По данным инсайдера, официальный анонс видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 должен состояться в середине июля. Вероятно, первыми в рамках серии RTX 40 появятся модели 4090, 4080 и 4070.

Источник: videocardz