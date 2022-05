Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 выйдет в июле: 16128 CUDA ядер, TDP 450 Вт и вдвое быстрее GeForce RTX 3090

Инсайдер Kopite7kimi поделился очередной порцией информации о грядущей флагманской видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090. По его данным, устройство получит 126 потоковых мультипроцессоров (SM), что обеспечит 16128 CUDA ядер.

Отметим, количество потоковых мультипроцессоров сократилось по сравнению с предыдущими утечками. Ранее речь шла о 140-142 блоках SM. А самому графическому процессору AD102 приписывают 144 потоковых мультипроцессора. Таким образом, во флагманской видеокарте будет отключено 2304 CUDA ядра (или около 14%). Таким образом, в дальнейшем можно ожидать выхода версии NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti с большим количеством активных функциональных блоков.

OK, let's do a new summary.

RTX 4090, AD102-300, 16128FP32, 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, ~2×3090.

I am disappointed with RDNA3.

That's all.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) May 16, 2022