«Інший Франко» ─ биографическая драма об одном из основателей украинской авиации и «отце Пласта» Петре Франко

Кинокомпания GANZA FILM и дистрибьютор ADASTRA CINEMA сообщили, что вскоре в украинский прокат выйдет биографическая лента «Інший Франко», посвященная выдающемуся сыну великого отца — Петру Ивановичу Франко.

Петр Франко был одним из основателей организации «Пласт», был лётчиком, и основателем авиации в Галицкой армии, ученым, который имел 36 научных патентов на изобретения, депутатом Верховного Совета УССР. Младший Франко был репрессирован советскими властями, вывезен в Сибирь, по дороге погиб при загадочных обстоятельствах.

По сюжету – июнь 1941 года, в имении Франко во Львове – неожиданный гость. Это старый друг Петра Франко Андрей Грищук. Бок о бок — сквозь самые бурные годы и события. Они вместе стояли у истоков скаутской организации «Пласт», они боролись за любовь одной женщины, два военных летчика, они спасались из горящего самолета, выбирались из плена, в советском Харькове не дали погибнуть от Голода детям. Теперь мир – в огне Второй мировой. Кто и какую роль сыграет в истории? Это история дружбы, соперничества и любви.

https://www.youtube.com/watch?v=n8lx9YW43No

Режиссером байопика выступил Игорь Висневский, для которого эта картина станет полнометражным дебютом. Главные роли в фильме исполнили Вячеслав Довженко, Надежда Левченко, Ахтем Сеитаблаев и Ирина Кудашова. Главную роль Петра Франко играет Вячеслав Довженко, известный благодаря роли Серпня в фильме «Киборги». Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев («Мамай», «Хайтарма», «Киборги», «Домой», «Захар Беркут») сыграл бывшего друга Петра, который становится на другой политический путь в бурные времена начала советской оккупации Украины. Жену главного героя играет Надежда Левченко. Ирина Кудашова известна по сериалу «Школа». Саундтрек для фильма «Інший Франко» записала вокальная формация «Пикардийская Терция».

Съемки проходили, как в павильонах, так и на настоящих исторических локациях: во Львове в Стрыйском парке, и мемориальном музее «Дом Франко». Специально для производства картины была построена реплика самолета Первой мировой войны модели «Альбатрос», обозначенной бортовым номером LVGC-15960. Именно с таким же бортовым номером летал и сам Петр Франко. Авторы фильма проводили консультации с семьей Петра Франко и работниками музея «Дом Франко».

Фильм «Інший Франко» создан при поддержке Министерства культуры Украины. Лента выходит в широкий прокат с 8 февраля 2024 года.