Intel анонсировала процессоры Pentium Silver и Celeron на архитектуре Gemini Lake

Компания Intel подготовила к выпуску новые процессоры в рамках линеек Pentium Silver и Celeron, которые основаны на архитектуре Gemini Lake. Как отмечает производитель, чипы Pentium Silver обеспечат прирост производительности на 58% по сравнению с сопоставимыми компьютерами 4-летней давности.

Отмечается, что анонсированные процессоры Pentium Silver на базе архитектуры Gemini Lake представляют собой оптимальные решения с точки зрения затрат и обеспечивают достаточную производительность для типичных офисных и базовых развлекательных задач. В то же время чипы серии Intel Pentium Gold на базе архитектуры Kaby Lake, которые уже представлены на рынке, предлагают наиболее высокую производительность в рамках семейства Pentium.

Системы с новыми процессорами Intel Pentium Silver и Celeron получат поддержку Gigabit Wi-Fi на базе стандарта 2×2 802.11AC и технологии дисплея Local Adaptive Contrast Enhancement (LACE). Благодаря Gigabit Wi-Fi пользователи смогут быстро загружать контент и пользоваться потоковыми сервисами. В то же время LACE обеспечит возможность отличного отображения визуальной информации даже при просмотре видео на улице в условиях яркого дневного освещения. Все анонсированные новинки изготавливаются по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Они поддерживают возможность подключения до 8 ГБ оперативной памяти в двухканальной конфигурации и до 8 ГБ видео памяти.

Первоначально в рамках линейки Intel Pentium Silver анонсированы две модели процессоров: N5000 для мобильного сегмента и J5005 для настольных систем. Процессор Intel Pentium Silver N5000 содержит 4 вычислительных ядра и поддерживает 4 потока инструкций. Базовая рабочая частота составляет 1,1 ГГц, повышенная частота – 2,7 ГГц. Объём кэш-памяти составляет 4 МБ. Интегрированное графическое ядро Intel UHD Graphics 605 работает на частоте от 200 МГц до 750 МГц. Показатель TDP чипа заявлен на уровне 6 Вт. Модель Pentium Silver J5005 также содержит 4 вычислительных ядра, поддерживает 4 потока инструкций и несёт на борту 4 МБ кэш-памяти. Но в данном случае базовая частота составляет 1,5 ГГц, повышенная частота – 2,8 ГГц, а показатель TDP – 10 Вт.

Серия чипов Intel Celeron на базе архитектуры Gemini Lake представлена четырьмя новыми моделями. Для мобильных устройств предназначены устройства N4000 и N4100. Версия N4000 содержит 2 вычислительных ядра, GPU Intel UHD Graphics 600, 4 МБ кэш-памяти и поддерживает 2 потока инструкций. Частотная формула составляет 1,1/2,6 ГГц, показатель TDP – 6 Вт. В то же время версия Celeron N4100 несёт на борту 4 вычислительных ядра, 4 МБ кэш-памяти и поддерживает 4 потока инструкций. В данном случае частоты установлены на значениях 1,1 ГГ и 2,4 ГГц. В настольном сегменте предлагаются процессоры Intel Celeron J4005 и J4105. Младшая версия J4005 содержит 2 ядра, поддерживает 2 потока инструкций, работает на штатной частоте 2,0 ГГц и поддерживает динамический разгон до 2,7 ГГц. Модель J4105 отличается количеством ядер и поддерживаемых потоков инструкций (по 4), а также частотной формулой (1,5/2,5 ГГц). Оба чипа содержат по 4 МБ кэш-памяти и обладают показателем TDP на уровне 10 Вт.

Как отмечает Intel, готовые компьютерные системы на базе новых процессоров Pentium Silver и Celeron от основных OEM-производителей поступят в продажу в первом квартале 2018 года. Такие чипы будут использоваться для изготовления доступных ноутбуков, гибридных устройств, моноблочных компьютеров, мини-ПК и настольных компьютеров. Такие системы позволят справляться с типичными задачами дома, в школе и во время поездок.

Источник: techpowerup