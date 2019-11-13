Intel анонсировала T1000 и I1000 — первые ИИ-процессоры Nervana, а также новое поколение Movidius VPU с 10-кратным приростом производительности

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Компания Intel подготовила к выпуску два новых процессора в рамках линейки Nervana. Чипы NNP-T1000 и NNP-I1000 представляют собой первые ASIC системы, созданные изначально для облачных систем искусственного интеллекта.

Процессор NNP-T1000 предназначен для обучения искусственного интеллекта в «сбалансированных» системах, которые могут масштабироваться от небольших компьютерных кластеров до суперкомпьютеров. В то же время модель NNP-I1000 ориентирована на «интенсивные» задачи построения выводов.

Intel также анонсировала новое поколение процессоров Movidius Vision. Они основаны на обновлённой архитектуре компьютерного видения, которая обеспечивает 10-кратный прирост производительности выводов. Также производитель заявляет, что эффективность новых чипов в 6 раз выше, чем у конкурирующих решений. Новые процессоры Movidius Vision появятся в продаже в первой половине 2020 года.

Источник: Engadget