Intel Core i9-13900K в тестах – прирост производительности в синтетике (10-35%) и играх (4,5%) вместе с ростом энергопотребления

В сети появились результаты тестирования грядущего процессора Intel Core i9-13900K. Их провёл один из обозревателей, который смог купить инженерный образец чипа. Устройство содержит совокупно 24 вычислительных ядра и поддерживает 32 потока инструкций.

В синтетических тестах инженерный образец Intel Core i9-13900K (Raptor Lake) опережает модель Core i9-12900KF (Alder Lake) примерно на 10% в одноядерном режиме и более чем на 35% в многоядерном режиме. Оба чипа изготавливаются по нормам одного и того же техпроцесса и предназначены для использования в рамках одной и той же платформы. Прирост многоядерной производительности объясняется увеличением количества ядер (в Core i9-13900K доступно 16 ядер Efficient). В то же время прирост производительности в одноядерном режиме связан с более высокой рабочей частотой – Raptor Lake может достигать частоты 5,5 ГГц.

Обозреватель опубликовал и вторую часть теста, где сравнивалась производительность в играх. Тестирование проводилось в Horizon-Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, FarCry 6, Forza Horizon 5, Monster Hunter: Rise и PUBG. Также использовались тесты производительности Final Fantasy Endwalker, CSGO, 3DMark Timespy и Firestrike. В качестве тестовой платформы использовалась материнская плата ASUS ROG Z690 Extreme с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и видеокартой MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X.

Инженерный образец Intel Core i9-13900K продемонстрировал более высокую производительность почти во всех тестах. Наибольший прирост можно видеть в тестах, активно использующих CPU, а также заметно возросла минимальная частота кадров в играх – от 11% до 28% в зависимости от разрешения. Если сравнивать средний прирост производительности в играх при разрешении 1080p, то образец Core i9-13900K примерно на 4,46% быстрее.

Вместе с приростом производительности наблюдается и прирост энергопотребления в играх. Пиковое энергопотребление CPU оказалось выше почти в каждом сценарии. Фактические изменения энергопотребления составили от -3 Вт до +44 Вт. Но в большинстве игр энергопотребление оказалось выше, независимо от разрешения.

Как ожидается, официальный анонс процессоров Intel Core 13-го поколения состоится в сентябре, а на рынок они поступят в октябре.

Источник: videocardz