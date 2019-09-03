Intel добавила в графические драйверы функцию целочисленного масштабирования, но только для процессоров Ice Lake





Компания Intel обновлённую версию драйверов Graphics Software 25.20.100.7155. Особенностью данного релиза является поддержка целочисленного масштабирования, хотя в самой компании предпочитают использовать название «Ретро масштабирование» (Retro Scaling).

Эта функция доступна в виде переключателя в Graphics Command Center. При её активации происходит масштабирование изображения ретро-игр с низким разрешением таким образом, чтобы они лучше выглядели на современных мониторах с высоким разрешением. При этом обеспечивается более качественный результат, чем при использовании классического билинейного масштабирования, которое изменяет цветовые данные увеличенных пикселей, что делает изображение размытым.

Эта функция будет полезной для тех, кто играет в старые игры на эмуляторах. Также она может быть востребована и в некоторых новых инди-играх, которые сохраняют эстетику ретро. Но есть один подвох. Пока что эта функция доступна только для iGPU Intel Gen11, доступного в новых процессорах Ice Lake, которые изготавливаются по нормам 10-нанометрового технологического процесса. И пока что такие чипы доступны лишь в ограниченном количестве в некоторых экономичных ноутбуках и трансформируемых устройствах. Более старые графические процессоры Gen9.5 не получили поддержку этой функции.

Кроме Intel поддержку целочисленного масштабирования в своих графических процессорах предлагает ещё и компания NVIDIA. Но и она ограничивает функцию только для новых GPU семейства Turing. При этом обе компании используют программируемые фильтры масштабирования, а не программируемые шейдеры. В случае Intel функция имеет статус бета-версии. Новая версия Graphics Software 25.20.100.7155 доступна для загрузки по следующему адресу.

Источник: techpowerup