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Intel добавила в графические драйверы функцию целочисленного масштабирования, но только для процессоров Ice Lake

Intel добавила в графические драйверы функцию целочисленного масштабирования, но только для процессоров Ice Lake

Intel добавила в графические драйверы функцию целочисленного масштабирования, но только для процессоров Ice Lake


Компания Intel обновлённую версию драйверов Graphics Software 25.20.100.7155. Особенностью данного релиза является поддержка целочисленного масштабирования, хотя в самой компании предпочитают использовать название «Ретро масштабирование» (Retro Scaling).

Эта функция доступна в виде переключателя в Graphics Command Center. При её активации происходит масштабирование изображения ретро-игр с низким разрешением таким образом, чтобы они лучше выглядели на современных мониторах с высоким разрешением. При этом обеспечивается более качественный результат, чем при использовании классического билинейного масштабирования, которое изменяет цветовые данные увеличенных пикселей, что делает изображение размытым.

Intel добавила в графические драйверы функцию целочисленного масштабирования, то только для процессоров Ice Lake

Эта функция  будет полезной для тех, кто играет в старые игры на эмуляторах. Также она может быть востребована и в некоторых новых инди-играх, которые сохраняют эстетику ретро. Но есть один подвох. Пока что эта функция доступна только для iGPU Intel Gen11, доступного в новых процессорах Ice Lake, которые изготавливаются по нормам 10-нанометрового технологического процесса. И пока что такие чипы доступны лишь в ограниченном количестве в некоторых экономичных ноутбуках и трансформируемых устройствах. Более старые графические процессоры Gen9.5 не получили поддержку этой функции.

Кроме Intel поддержку целочисленного масштабирования в своих графических процессорах предлагает ещё и компания NVIDIA. Но и она ограничивает функцию только для новых GPU семейства Turing. При этом обе компании используют программируемые фильтры масштабирования, а не программируемые шейдеры. В случае Intel функция имеет статус бета-версии. Новая версия Graphics Software 25.20.100.7155 доступна для загрузки по следующему адресу.

Источник: techpowerup

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