Intel Nova Lake: до 52 ядер, +60% производительности и новый сокет без обновления кулера

В начале этого года инсайдеры подтвердили, что Intel готовится выпустить настольный процессор Nova Lake-S с 52 ядрами. Это станет серьезным шагом вперед в развитии десктопной архитектуры компании, ведь впервые Intel существенно увеличит количество ядер по сравнению с предыдущим поколением. Например, в серии Arrow Lake количество производительных (Performance) и энергоэффективных (Efficient) ядер будет фактически удвоено.

По предварительным данным, платформа Nova Lake-S получит конфигурацию с 16 производительными P-ядрами, 32 энергоэффективными E-ядрами и 4 маломощными LP-ядрами. Их создадут на базе микроархитектур Coyote Cove и Arctic Wolf.

В июне в транспортных документах впервые появилось обозначение NVL-S. Речь шла не о готовых процессорах или тестовых образцах для термоисследований, а именно об оборудовании для испытаний. Эти данные также подтвердили использование нового разъема LGA-1954 с размерами 45×37,5 мм. Эти габариты совпадают с нынешним LGA-1851, поэтому с большой вероятностью большинство существующих систем охлаждения останутся совместимыми, но не материнские платы. Другие данные указывают, что мобильная версия Nova Lake-S будет использовать упаковку BGA-2540.

Запуск Nova Lake-S ожидается в конце этого года или после появления инженерных образцов. Обычно на этом этапе Intel завершает последние настройки перед серийным производством. Пока неизвестно, получит ли новая линейка название Core Ultra 300 или Core Ultra 400, ведь в этом же году компания готовит еще Arrow Lake Refresh для настольных ПК и Panther Lake для ноутбуков. В такой ситуации более вероятным выглядит именно индекс 400.

Также появились некоторые показатели производительности будущих чипов. Следует напомнить, что серия Core Ultra 200 в тестах на игровую производительность оказалась примерно на 5% медленнее предыдущего поколения. Nova Lake, по слухам, обеспечит как минимум 10% прироста в однопоточной производительности. Опубликованный в сети слайд показывает, что Intel ориентируется на 1,1× повышение производительности в однопоточных задачах и 1,6× в многопоточных, вероятнее всего — по сравнению с Core Ultra 200.

Хотя этот слайд не уточняет, какой именно сегмент продукции имеется в виду, понятно одно — Intel опять делает акцент на игровой производительности. Этого аспекта почти не касались во время презентации Arrow Lake. Теперь же компания прямо упоминает стремление к «лидерству в игровой производительности». Это может означать намерение опередить AMD Ryzen 9000X3D, которые сейчас считаются лучшим выбором для геймеров.

Источник: videocardz 1, 2