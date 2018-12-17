Intel и ESL расширили сотрудничество в сфере проведения киберспортивных турниров и заключили новое соглашение на $100 млн

Компании Intel и ESL длительное время сотрудничали в сфере киберспорта, а теперь решили продлить и углубить своё партнёрство. Стороны заключили новое соглашение на сумму $100 млн, которое будет действовать до 2021 года.

По условиям соглашения, Intel будет предоставлять оборудование, необходимое для проведения киберспортивных турниров. Речь идёт как об игровых системах, так и обслуживающем серверном оборудовании. Кроме того, компания сможет использовать эту возможность для тестирования грядущих технологий. Вероятно, во время проведения состязаний будут продвигаться решения в сфере связи 5G. Также сообщается, что в рамках соглашения предусматривается проведение нового турнира и отдельного мероприятия Intel Extreme Masters.

Представитель ESL Марк Коен прокомментировал сделку и заявил, что сфера киберспорта демонстрирует рост. Ранее подобные соглашения заключались лишь на 1 или 2 года. Кроме того, теперь в таких проектах участвуют «другие крупные бренды» и компании, работающие в сфере развлечений. ESL может следовать стратегии, более свойственной традиционным видам спорта, когда она заключает долгосрочные сделки, которые дают возможность развиваться.

Intel, в свою очередь, рассчитывает на успех киберспорта. А благодаря инвестициям в эту сферу многие люди будут отождествлять производительные игровые компьютеры именно с Intel, и, вероятно, будут покупать больше систем именно на основе её чипов.

Источник: Engadget