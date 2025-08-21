Intel Jaguar Shores: новый ИИ-процессор компании появился на фото

Тестовый образец процессора Intel Jaguar Shores вместе с платой появился на фото. Он предназначен для установки в стойку, имеет память HBM4 и изготовлен нпо техпроцессу 18A.

Что-то слышали о чипах искусственного интеллекта Intel в последнее время? Сайт Wccftech напоминает, что в январе этого года компания отменила ожидаемую платформу Falcon Shores AI. Тогда Intel объявила о намерении развивать уже следующую технологию, Jaguar Shores. Инженерный образец чипа попал на фото этим летом.

Редактор Hardwareluxx Андреас Шиллинг поделился в X фотографией испытательного комплекта Jaguar Shores, который по его словам, сейчас используется командой теплотехников. Вероятно, речь идет об этапе разработки решения для охлаждения чипа. Процессор размещен на плате для разработки. Он имеет огромный размер 92,5 мм x 92,5 мм, который указывает на предназначение для высокопроизводительных вычислений (HPC). Также на нем можно увидеть 8 модулей HBM.

Сейчас детали архитектуры Jaguar Shores неизвестны, компания лишь сообщила, что ее продукт будет масштабироваться с помощью стоек. В июле стало известно о планах Intel использовать в Jaguar Shores память HBM4 от SK Hynix. Стойки Jaguar Shores будут совмещены с будущими процессорами Intel Diamond Rapids Xeon.

Планы Intel относительно сегмента искусственного интеллекта пока неясны. С учетом экономических трудностей, приоритетом компании сейчас является уменьшение операционных убытков и сосредоточение на основных направлениях бизнеса. Но, кажется, другие тоже не совсем забыты.