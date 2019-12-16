Intel: мы не откажемся от 10-нм техпроцесса, соответствующие процессоры Ice Lake появятся в конце 2020 года





На недавней конференции UBS компания Intel объявила, что не будет пропускать 10-нанометровый технологический процесс, чтобы перейти непосредственно к 7-нм технологии. Тем самым чипмейкер положил конец слухам, утверждавшим, производитель сделает именно так из-за затянувшегося освоения 10-нанометрового техпроцесса.

Intel также уведомляет, что она остаётся верна своим планам по выпуску платформы Whitley, начиная с производства семейства Cooper Lake в первом полугодии 2020 года, за которым последует производство Ice Lake во втором полугодии 2020 года. А уже в 2021 году планируется приступить к поставкам процессоров Sapphire Rapids.

10-нанометровый технологический процесс остаётся проклятием Intel вот уже на протяжении нескольких лет. Из-за затянувшегося освоения этой технологии компания утратила лидерство в отрасли. 10-нм техпроцесс уже довольно долго находится в разработке, но фактическое массовое производство компании всё ещё не даётся. Судя по всему, лишь к концу 2020 года компания сможет вывести на рынок высокопроизводительные серверные решения, а их производство по нормам 10-нм техпроцесса планируется начать во второй половине 2020 года. Компания также подтвердила, что готовится к выпуску процессоров Sapphire Rapids (и вместе с ними GPU Ponte Vecchio Xe) в 2021 году.

В компании считают, что у неё есть «агрессивная дорожная карта». Кроме того, даже несмотря на отставание в освоении передовых технологических процессов производства, «мы чувствуем себя достаточно хорошо, чтобы справиться с конкурентной средой».

Исходя из сказанного представителями компании во время конференции UBS, можно сделать вывод, что Intel не только не отказывается от 10-нанометрового технологического процесса, но и планирует неоднократно улучшать его, внедряя поколения + и ++. Это должно дать компании больше времени на освоение и внедрение 7-нанометровой технологии. Хотя конкуренты уже активно развивают 5-нанометровую технологию и готовятся начать её внедрение в производство компьютерных процессоров в 2021 году.

Источник: wccftech