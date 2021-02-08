Intel наносит ответный удар: серия тщательно подобранных тестов демонстрирует преимущества или паритет процессоров Core i7 и Apple M1





Пока что реакция отрасли ПК на новые процессоры Apple M1 была довольно тихой. И вот теперь Intel решила ответить на выход MacBook с чипами M1 с помощью собственных тестов.

В этих тестах сравниваются процессоры Intel Core i7 11-го поколения и Apple M1. И эти результаты утверждают, что новейшие процессоры Intel превосходят чипы M1 на 30% в общих задачах серфинга в браузере Chrome, а также в каждой из отобранных задач Office 365.

Тесты Intel также включают перекодирование HandBrake, экспорт Adobe Premiere Pro и задачи в Photoshop и Lightroom Classic. Чипы Intel 11-го поколения тоже превосходят процессор Apple M1 во всех этих задачах.

Кроме того, в тестах оценивалась игровая производительность процессоров. Попутно отмечалось, что многие популярные игры недоступны на macOS. При этом выяснилось, что такие игры, как Shadow of the Tomb Raider, Hitman и Borderlands 3, демонстрируют более высокую частоту кадров на процессоре Apple M1.

Следует отметить, что данная подборка тестов выбрана специально таким образом, чтобы обеспечить преимущество процессоров Intel. В некоторых из них используется аппаратное ускорение Intel. Большинство тестов не являются отраслевыми стандартными тестами. А для оценки уровня автономности компания заменила MacBook Pro на MacBook Air. Независимые обозреватели неоднократно отмечали, что что время автономной работы MacBook Pro превосходит MacBook Air и аналогичные ноутбуки с Windows. Но Intel в своих тестах использовала MacBook Air, чтобы показать, что он превосходит ПК всего на 6 минут.

Дополнительно Intel утверждает, что компьютеры с её процессорами предлагают больше вариантов систем на выбор, лучшую совместимость периферийных устройств и поддержку нескольких мониторов. Это особенно актуальные моменты, особенно если учесть, что MacBook Pro и MacBook Air с процессорами Apple M1 поддерживают только один внешний дисплей.

Источник: The Verge