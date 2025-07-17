Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процессора, 48 ядер GPU Xe3, но может не выйти

На рынке производительных мобильных процессоров сейчас горячо. AMD показала класс с мощными Strix Halo, Apple продолжает развивать линейку чипов M-серии, а Intel… временно потеряла темп и имеет огромный пробел в сегменте APU. Но, похоже, это может измениться. В сеть попали сведения о будущем чипе Nova Lake-AX — и это может быть самый мощный мобильный процессор Intel за всю историю. Если его все же выпустят. Как бы там ни было, в сеть уже слили характеристики Intel Nova Lake-AX, хотя впоследствии инсайдер Raichu удалил свою публикацию.

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По данным Raichu, Nova Lake-AX получит огромную 28-ядерную конфигурацию CPU на одной вычислительной плитке. Такой чип включает в себя:

8 производительных ядер (P-Cores),

16 энергоэффективных ядер (E-Cores),

4 сверхлегких ядра (LP-Cores).

Вероятно, ядра основаны на архитектурах Coyote Cove и Arctic Wolf. Как и в серии Lunar Lake, в этих ядрах не будет поддержки технологии многопоточности Hyper-Threading — Intel выбрала путь энергоэффективности.

Но самое главное даже не это, а графическая подсистема. Intel Nova Lake-AX якобы будет иметь 384 вычислительных блока GPU — это 48 Xe-ядер (при структуре 8 блоков на одно ядро), основанных на архитектуре Intel Xe3. Это более чем в 2 раза превышает количество ядер в настольной видеокарте Intel Arc B580, которая имеет 20 Xe-ядер. Это должно обеспечить существенный прирост производительности по сравнению с чипами Meteor Lake и Lunar Lake. Возможно даже чипам AMD Strix Halo будет трудно конкурировать с этим монстром, имея до 40 вычислительных блоков RDNA 3.5. Добавим, процессор Apple M4 Pro имеет до 20 графических ядер, Lunar Lake — всего 64 вычислительных блока. Если все подтвердится, Nova Lake-AX сможет предложить самый мощный GPU среди x86-чипов с интегрированной графикой.

Чтобы поддерживать такую производительность GPU, Nova Lake-AX получит поддержку памяти LPDDR5X с частотой до 9600 МТ/с (а возможно — даже до 10667 МТ/с) через 256-битную шину. Это быстрее, чем у AMD Strix Halo (8000 МТ/с) и опережает Apple M-серию, где шина более узкая, хоть и скорость памяти достигает 8533 МТ/с.

Ожидается, что новый APU-чип Nvidia N1 с CPU Grace и GPU Blackwell будет иметь подобные показатели. Но его характеристики пока что не раскрыты.

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А теперь после большой бочки меда перейдем к ложке дегтя. По словам Raichu, разработка Nova Lake-AX сейчас приостановлена. Ранее уже были слухи, что Intel «поставила проект на паузу» во время пересмотра своей дорожной карты клиентских решений. То есть неясно, появится ли когда-нибудь этот чип в продаже.

Даже если Nova Lake-AX никогда не дойдет до пользователей, сам факт его разработки — сигнал, что Intel серьезно готовится к реваншу в сегменте производительных мобильных процессоров. AMD уже лидирует со Strix Halo в Windows-устройствах, Apple давит со своими M-чипами, а Nvidia скоро может выйти с собственным гибридным решением. Intel должна либо запустить Nova Lake-AX, либо создать еще лучший аналог. Иначе ей не останется места под солнцем в этом сегменте.

Источник: tomshardware