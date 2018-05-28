Intel обвиняется в возрастной дискриминации при сокращении сотрудников

По данным The Wall Street Journal, в отношении компании Intel инициировано расследование по подозрению в применении дискриминационного подхода в рамках волны сокращений, начавшейся в 2016 году. Предполагается, что Intel стремилась избавиться от сотрудников старшего возраста, а вместо них сохранить людей более молодого возраста.

С одной стороны, увольнение сотрудников в возрасте несёт преимущества для компании, так как такие люди имеют более высокий уровень зарплаты, более осведомлены о своих правах, и, вероятно, имеют семьи и могут пользоваться привилегиями в компании. В то же время, такая предвзятость по отношению к возрасту сотрудников запрещена для американских компаний.

Два года назад, объявив о планах провести реструктуризацию, Intel заявила, что на протяжении 2017 года она будет проводить добровольные и принудительные сокращения персонала. По данным The Wall Street Journal, «десятки бывших сотрудников обращались за юридическими консультациями касательно того, могут ли они подать в суд». Некоторые из них подали жалобы в Комиссию по равным возможностям в сфере занятости США. Эти документы обнаружили журналисты.

Сама Intel уверяет, что «такие факторы, как возраст, раса, национальное происхождение, пол, иммиграционный статус или другие персональные демографические данные не рассматривались в процессе принятия таких решений». Однако, когда журналисты The Wall Street Journal просмотрели внутреннюю документацию Intel, то обнаружили, что в одной группе из 2300 уволенных сотрудников средний возраст составил 49 лет. Это на 7 лет больше среднего возраста тех сотрудников, которые остались в компании.

В настоящее время Комиссия по равным возможностям в сфере занятости США принимает решение по существу жалоб. Если федеральный контролирующий орган найдёт достаточные основания, он может инициировать иск против Intel.

Источник: The Verge