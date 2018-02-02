Intel планирует продать подразделение, которое до конца года выведет на рынок очки дополненной реальности

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Корпорация Intel планирует продать крупную долю в своём бизнесе по выпуску решений дополненной реальности. Причём, это подразделение должно выпустить потребительскую версию очков уже до конца этого года.

Intel оценивает подразделение в $350 млн и намерена привлечь несколько инвесторов для финансирования проекта. Причём, приоритетными являются не столько финансовые возможности потенциальных инвесторов, как их способности внести вклад в бизнес сильными каналами продаж, компетентность в отрасли или дизайне.

В компании разрабатывают умные очки, которые подключаются к мобильным устройствам через беспроводное соединение Bluetooth и способны выводить контекстную информацию в поле зрения пользователя при помощи лазерного проектора. Изготовлением гаджета по контракту займётся компания Quanta Computer Inc. Технология известна внутри Intel под названием Superlite, а продаваемое подразделение, вероятно, получит название Vaunt. Компания Intel отказалась комментировать эту информацию.

Intel ранее отказалась от некоторых своих потребительских продуктов после того, как ей не удалось добиться прогресса на рынке носимых устройств. При этом было закрыто подразделение Recon, которые было куплено в 2015 году и занималось разработкой очков дополненной реальности. Некоторые бывшие члены команды Recon теперь являются частью подразделения, которое планируется продать. Всего насчитывается около 200 сотрудников в США, Швейцарии и Израиле.

Источник: bloomberg