Intel поделилась подробностями о стандарте Thunderbolt 4, совместимом с USB4

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Компания Intel поделилась подробными сведениями о своём стандарте Thunderbolt 4. При этом следует отметить, что новая версия не обеспечит прироста скорости передачи данных, как это обычно бывает при смене порядкового номера. И Thunderbolt 4, и Thunderbolt 3 обладают пропускной способностью 40 Гбит/с. Однако Intel обновила минимальные требования для систем с новым интерфейсом.

Компьютеры с Thunderbolt 4 смогут подключаться как минимум к двум дисплеям с разрешением 4K, тогда как предыдущая версия поддерживала только одно подключение. Кроме того, новое соединение поддерживает скорость передачи данных PCIe до 32 Гбит/с, что вдвое быстрее, чем раньше. Таким образом, можно ожидать высокую скорость обмена данными с внешними накопителями с подключением Thunderbolt 4. Вместе с тем, как минимум один из портов Thunderbolt 4 в ноутбуках будет поддерживать зарядку батареи.

По этим и ряду других параметров новый стандарт Thunderbolt 4 превосходит USB 4 и поддерживает его. Более того, оба стандарта используют стандарт кабеля USB-C. Также поддерживается возможность использования док-станций, которые включают до четырёх дополнительных портов Thunderbolt 4.

Intel также заявляет, что новое соединение обеспечит защиту от прямых атак памяти (DMA), таких как недавняя уязвимость Thunderspy. Она теоретически может позволить хакеру украсть данные с устройства, даже если компьютер был заблокирован и имел зашифрованное хранилище.

Компания Intel намерена начать поставки контроллеров Thunderbolt 4 производителям конечных устройств в конце этого года.

Источник: Engadget