Intel подтвердила скорый выход новых накопителей Optane с памятью 3D XPoint второго поколения и SSD на основе 144-слойной флэш-памяти





В рамках вчерашней бравурной презентации для инвесторов Architecture Day 2020 главный графический архитектор Intel Раджа Кодури также вспомнил о накопителях Optane. Его заявления оказались по большей части повторением пройденного — в этом году Intel планирует два крупных обновления в линейке Optane: энергонезависимые модули DCPMM в формате DIMM с кодовым названием Barlow Pass и накопители второго поколения Alder Stream с интерфейсом PCI Express 4.0.

Intel дразнит твердотельными накопителями Optane второго поколения Alder Stream с прошлой осени, обещая более чем двухкратный рост производительности по сравнению с оригинальными моделями, вышедшими в 2017 году. Intel подтвердила, что в Alder Stream будет использоваться память 3D XPoint второго поколения, заявив для нее уровень быстродействия в «несколько миллионов IOPS».

По сравнению с первым поколением количество ярусов/слоев (Intel называем их «деками») в кристаллах выросло вдвое — с двух до четырех. Удвоение плотности должно привести к росту объема и снижению стоимости гигабайтов, но вовсе не означает пропорциональное снижение цены для покупателя. Также в накопителях Alder Stream используется новый контроллер, поддерживающий интерфейс PCI Express 4.0 и NVMe. Также Раджа Кодури упомянул об оптимизации чтения одного сектора, так что производительность в операциях случайного чтения блоками размером 4 КБ в режиме QD1) тоже должна улучшиться, но благодаря более низким задержкам при обработке команд через PCIe и NVMe проблем с быстродействием не должно быть в любом случае.

Intel пока все еще не определилась, где развернуть собственное массовое производство памяти 3D XPoint, так что производством микросхем 3D XPoint второго поколения для накопителей Alder Stream по-прежнему будет заниматься Micron Technology, бывший партнер Intel.

Модули Barlow Pass уже доступны вместе с серверными процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Cooper Lake), а также будут навязываться предлагаться к будущим 10-нм серверным процессорам Xeon (Ice Lake-SP). Intel утверждает, что пропускная способность Barlow Pass в среднем на 25% выше, чем у оригинальных модулей Apache Pass для Xeon (Cascade Lake).

При внимательном рассмотрении на одном из слайдов можно заметить оговорку мелким шрифтом, что массовое производство четырехдековой памяти 3D XPoint пока не началось. Это, а также отсутствие какого-либо упоминания о памяти 3D XPoint второго поколения с 4 деками в контексте продуктов Optane DCPMM не оставляет практически никаких сомнений, что Barlow Pass по-прежнему использует память 3D XPoint первого поколения. Еще одним доказательством тому является скромный 25% прирост пропускной способности, тогда как в Alder Stream нам обещают более чем двухкратное увеличение производительности. Судя по всему, серверы на базе Ice Lake получат более продвинутые накопители Optane, чем модули Optane DCPMM, поскольку следующее поколение Optane DCPMM не появится до выхода процессоров Sapphire Rapids (они выйдут в 2021 году) и перехода на DDR5.

Одновременно Intel заявила об успешном освоении производства 144-слойных микросхем флэш-памяти 3D NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC). Новые микросхемы характеризуются в полтора раза большей плотностью хранения данных относительно 96-слойных предшественников, что должно привести к увеличению максимальной емкости накопителей. Массовые SSD на их основе должны выйти до конца этого года.

Источник: AnandTech