Intel представила видеокарты Arc Pro B50 и B60 для профессионалов: до 24 ГБ памяти, акцент на ИИ и цена от $299

Раздел Технологии выходит при поддержке

Как и ожидалось, на выставке Computex 2025 компания Intel сделала громкое заявление в области профессиональной графики и ИИ. Чипмейкер представил новую линейку видеокарт Arc Pro B-серии, нацеленную на рабочие станции для графики, рендеринга, машинного обучения и проектирования. Главный акцент — не только на производительности, но и на большом объеме памяти и поддержке современных форматов работы с искусственным интеллектом. И самое приятное — стартовая цена всего $299.

Intel Arc Pro B50

Arc Pro B50 — это видеокарта для тех, кто работает с графикой, но не хочет переплачивать за избыточную мощность. Она имеет 16 ГБ памяти GDDR6, что уже выглядит очень солидно на фоне конкурентов, где обычно только доступно 6 или 8 ГБ (как в Nvidia RTX A1000). Карта рассчитана на использование в тонких корпусах, не нуждается в дополнительном питании (TDP — лишь 70 Вт) и имеет относительно компактный двухслотовый дизайн.

Графический процессор имеет 16 ядер Xe и 128 XMX-движков для ускорения вычислений ИИ, которые выдают до 170 TOPS пиковой производительности. Пропускная способность памяти составляет 224 ГБ/с, а интерфейс PCIe 5.0 x8 дает до 20% прироста быстродействия благодаря более быстрому обмену с системной памятью. Intel также обещает в 2,6 раза более высокую производительность по сравнению с обычными игровыми драйверами.

Intel Arc Pro B60

Модель Arc Pro B60 позиционируется как инструмент для серьезных задач. Она имеет 24 ГБ памяти, 20 ядер Xe, 160 XMX-движков и пиковую производительность 197 TOPS. Большее количество памяти позволяет запускать большие модели, эффективнее масштабировать задачи и обеспечивать лучшую многозадачность. Пропускная способность здесь составляет 456 ГБ/с, а энергопотребление — от 120 до 200 Вт.

Интересно, что партнеры Intel, в частности Maxsun, уже сделали двухпроцессорную видеокарту на базе B60. Linux поддерживает распределение задач между двумя GPU, каждый из которых имеет отдельное подключение PCIe 5.0 x8.

Project Battlematrix

Видеокарту Arc Pro B60 будут продавать в основном не отдельно, а в составе готовых рабочих станций под брендом Project Battlematrix. Это мощные конфигурации на базе процессоров Xeon, с поддержкой до 8 GPU, общей памятью 192 ГБ и возможностью запуска моделей на 70+ млрд параметров.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Такие рабочие станции будут стоить от $5000 до $10000 в зависимости от конфигурации, а стоимость одного GPU B60 составит около $500.

На стенде Intel уже показали демо-системы Project Battlematrix. Одна из них запускала большую модель Deepseek на 675 млрд параметров полностью на одном компьютере с 8 GPU. Часть «экспертов» (внутренние элементы модели) работала на CPU, самые активные — на GPU. Другие демонстрации включали поиск ошибок в коде, генерацию ответов на запросы на основе корпоративной документации, а также платформы для быстрого создания собственных ИИ-ассистентов.

Intel активно работает над полноценным контейнеризированным Linux-решением для запуска таких систем из коробки. Уже в третьем квартале ожидаются первые сертификации ПО и дебютные контейнеры, а до конца года добавят поддержку SR-IOV, VDI и другие инструменты управления.

Видеокарты Intel Arc Pro B50 и B60 поступят в продажу в третьем квартале 2025 года. B50 с 16 ГБ — доступное решение для дизайнеров, инженеров и разработчиков, которым важна производительность в компактном корпусе. B60 — уже серьезный игрок для работы с ИИ, который появится в составе мощных станций Project Battlematrix.

Источник: tomshardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.