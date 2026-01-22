Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12

Новое уведомление об изменениях в продуктах (PCN) Intel известило о старте завершения «жизненного цикла» компонентов Alder Lake для настольных компьютеров.

Одно оповещение охватывает все десктопные процессоры Core 12 поколения, а также Celeron G и Pentium Gold, а другое — чипсеты Intel 600 для настольных компьютеров. Оба сообщения описывают изменения в продуктах как прекращение производства.

Процессоры 12 поколения вышли в конце 2021 года в составе первой платформы Intel для настольных компьютеров с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0. С Alder Lake также появился сокет LGA1700 в паре с чипсетами серии 600. Как отмечает VideoCardz, чипы Alder Lake оказался наименее проблемной частью эры LGA1700. Процессоры Raptor Lake и их обновления демонстрировали нестабильность, которая фактически продлила эксплуатацию предшественников.

Документы PCN заказа и поставки конкретных артикулов, и не включают каких-либо ограничений для имеющихся систем на процессорах 12 поколения. Системы, которые уже используются, продолжают работать в обычном режиме, а новые позиции будут доступны только из остатков на складах.

Intel указывает 10 апреля 2026 года как конечный срок для подачи запросов на процессоры tray к местным представителям компании, а 24 июля 2026 года установлено как последнюю дату заказа процессоров. После этой даты заказы становятся не подлежащими отмене и возврату, последняя дата отгрузки прогнозируется на 22 января 2027 года. Напомним, год назад Intel прекратила производство мобильных Alder Lake.