Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12

Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake

Андрій Русанов

Intel припиняє виробництво процесорів Core 12 Alder Lake

Новое уведомление об изменениях в продуктах (PCN) Intel известило о старте завершения «жизненного цикла» компонентов Alder Lake для настольных компьютеров.

Одно оповещение охватывает все десктопные процессоры Core 12 поколения, а также Celeron G и Pentium Gold, а другое — чипсеты Intel 600 для настольных компьютеров. Оба сообщения описывают изменения в продуктах как прекращение производства.

Процессоры 12 поколения вышли в конце 2021 года в составе первой платформы Intel для настольных компьютеров с поддержкой DDR5 и PCIe 5.0. С Alder Lake также появился сокет LGA1700 в паре с чипсетами серии 600. Как отмечает VideoCardz, чипы Alder Lake оказался наименее проблемной частью эры LGA1700. Процессоры Raptor Lake и их обновления демонстрировали нестабильность, которая фактически продлила эксплуатацию предшественников.

Intel припиняє виробництво процесорів Core 12 Alder Lake

Документы PCN заказа и поставки конкретных артикулов, и не включают каких-либо ограничений для имеющихся систем на процессорах 12 поколения. Системы, которые уже используются, продолжают работать в обычном режиме, а новые позиции будут доступны только из остатков на складах.

Intel указывает 10 апреля 2026 года как конечный срок для подачи запросов на процессоры tray к местным представителям компании, а 24 июля 2026 года установлено как последнюю дату заказа процессоров. После этой даты заказы становятся не подлежащими отмене и возврату, последняя дата отгрузки прогнозируется на 22 января 2027 года. Напомним, год назад Intel прекратила производство мобильных Alder Lake.

