Intel проводит реструктуризацию и кадровые перестановки среди руководителей, Раджа Кодури получил повышение

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер объявил о добавлении двух новых технологических специалистов в свою команду исполнительного руководства, а также о некоторых изменениях в бизнес-подразделениях компании. Текущие руководители Intel Сандра Ривера и Раджа Кодури займут новые руководящие должности. Кроме того, к компании присоединятся ветераны технологической индустрии Ник МакКаун и Грег Лавендер.

В рамках этих изменений группа Intel Data Platform Group (DPG) будет реструктурирована в два новых бизнес-подразделения.

Сандра Ривера займёт пост исполнительного вице-президента и генерального менеджера Datacenter and AI. Ривера возглавит деятельность этой организации по разработке продуктов для центров обработки данных для облачны решений, включая Intel Xeon и FPGA. Она также будет руководить общей стратегией компании в области искусственного интеллекта. До того, как занять должность главного сотрудника Intel по персоналу, она возглавляла группу Intel Network Platforms Group.

Ник МакКеун 6 июля перейдет в Intel на полную ставку в качестве старшего вице-президента и генерального менеджера новой группы Network and Edge Group. Она объединяет подразделения Intel Network Platforms Group, Internet of Things и Connectivity Group в единую бизнес-структуру. МакКеун ранее был старшим научным сотрудником Intel по совместительству, он присоединился к компании после приобретения Barefoot Networks в 2019 году, соучредителем которой он был.

Intel также создаст два новых бизнес-подразделения, одно из которых будет заниматься программным обеспечением, а другое — высокопроизводительными вычислениями (HPC) и графикой.

Грег Лавендер присоединился к Intel в качестве главного технического директора, старшего вице-президента и генерального директора нового подразделения Software and Advanced Technology Group. Оно будет продвигать единое видение Intel в отношении программного обеспечения. В качестве технического директора Лаванда также будет отвечать за внедрение технических инноваций и исследовательских программ Intel, включая Intel Labs. В последнее время он занимал должность старшего вице-президента и технического директора VMware, а ранее занимал ключевые руководящие должности в Citigroup, Cisco и Sun Microsystems.

Раджа Кодури возглавит недавно созданное бизнес-подразделение Accelerated Computing Systems and Graphics Group. Оно сфокусируется на направлениях высокопроизводительных вычислениях и графики для потребителей, предприятий и центров обработки данных. Кодури ранее занимал должность генерального менеджера Intel по архитектуре, графике и программному обеспечению.

Ривера, МакКеун, Лаванда и Кодури будут подчиняться непосредственно Пэту Гелсингеру. Навин Шеной, который был исполнительным вице-президентом и генеральным менеджером Data Platforms Group, будет содействовать переходу и покинет Intel 6 июля. Компания выражает благодарность Шеною за 26 лет его работы, включая его вклад в качестве руководителя подразделений Data Platforms Group, Client Computing Group и Intel Asia Pacific.

Источник: techpowerup