Intel Quantum SDK — программная платформа для разработки квантовых алгоритмов

Intel представила Intel Quantum SDK — программную платформу для разработчиков, позволяющую создавать квантовые алгоритмы, которые могут работать на квантовых компьютерах.

Intel называет новое решение полным стеком квантовых вычислений в моделировании, предлагая настраиваемую среду разработки для широкого круга разработчиков.

Intel Quantum SDK поможет программистам подготовиться к будущему использованию крупномасштабных коммерческих квантовых компьютеров. Платформа не только поможет разработчикам научиться создавать квантовые алгоритмы и приложения для моделирования, но и продвинет отрасль за счет создания сообщества разработчиков. Предполагается, что такое сообщество ускорит разработку приложений, когда соответствующее квантовое оборудование Intel станет доступным.

По данным Intel, SDK имеет интуитивно понятный программный интерфейс, написанный на C++ с использованием стандартного инструментария низкоуровневого компилятора виртуальных машин. Отмечается, что у разработчиков будет выбор между двумя целевыми бэкендами для имитации кубитов, которые либо представляют собой большее количество общих кубитов, либо аппаратное обеспечение Intel. Первый бэкенд — это высокопроизводительный симулятор кубитов общего назначения с открытым исходным кодом Intel Quantum Simulator (IQS). IQS может использовать 32 кубита на одном узле и более 40 кубитов на нескольких узлах. Второй — целевой бэкэнд — имитирует аппаратное обеспечение Intel с квантовыми точками и позволяет моделировать компактные модели кремниевых спиновых кубитов Intel.

Фактически, платформа Intel Quantum SDK была доступна в качестве бета-версии ещё с сентября прошлого года. Сейчас компания выпусти финальную версию 1.0.

В настоящее время у Intel нет квантового компьютера, который она могла предоставить клиентам. Однако компания активно работает в этом направлении и уже активно привлекает разработчиков.

Источник: gadgettendency