Intel раскрыла характеристики трех новых 10-нм процессоров Ice Lake-U, использующихся в новом MacBook Air
На прошлой неделе Apple представила новый MacBook Air на процессорах Intel Core 10-го поколения. Сама компания, как известно, не указывает модели CPU, поэтому не было понятно, что это за процессоры. Позже благодаря первым тестам выяснилось, что это не энергоэффективные модели семейства Amber Lake-Y (такие использовались в прошлом поколении), а полноценные Ice Lake-U. И вот на днях Intel расширила модельный ряд мобильных процессоров Ice Lake-U тремя новыми моделями: Core i3-1000NG4, Core i5-1030NG7 и Core i7-1060NG7. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что именно эти CPU используются в новом ноутбуке Apple MacBook Air.
От своих соплеменников, дебютировавших в прошлом году, новые отличаются более компактными размерами BGA-корпуса (22х16 мм против 26,5×18,5 мм) и повышенной базовой частотой. Грубо говоря, Intel подготовила для MacBook Air отборные 10-нм кристаллы Ice Lake-U.
Основные характеристики старых и новых мобильных процессоров Intel Ice Lake-U приведены в таблице. Новые чипы можно отличить по букве «N» в модельном номере.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|Кэш-память L3, МБ
|Максимальная частота GPU, ГГц
TDP,
Вт
|Core i7-1060G7
|4/8
|1,0-3,8
|8
|1100
|9-12
|Core i7-1060NG7
|4/8
|1,2-3,8
|8
|1100
|10
|Core i5-1030G7
|4/8
|0,8-3,5
|6
|1050
|9-12
|Core i5-1030NG7
|4/8
|1,1-3,5
|6
|1050
|10
|Core i3-1000G4
|2/4
|1,1-3,2
|4
|900
|9-12
|Core i3-1000NG4
|2/4
|1,1-3,2
|4
|900
|10
Чипы располагают двухканальным контроллером памяти с поддержкой памяти LPDDR4-3733 и графическим процессором Iris Plus c 64 (48 у младшей модели) исполнительными блоками.
То есть, новый MacBook Air теперь нельзя назвать просто «печатной машинкой», он явно сгодится и для более тяжелых задач.
Маловероятно, что эти чипы будут использоваться в каких-либо других ноутбуках, кроме нового MacBook Air.
Источник: Techpowerup и AnandTech