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Intel раскрыла характеристики трех новых 10-нм процессоров Ice Lake-U, использующихся в новом MacBook Air

Intel раскрыла характеристики трех новых 10-нм процессоров Ice Lake-U, использующихся в новом MacBook Air

Intel раскрыла характеристики трех новых 10-нм процессоров Ice Lake-U, использующихся в новом MacBook Air


На прошлой неделе Apple представила новый MacBook Air на процессорах Intel Core 10-го поколения. Сама компания, как известно, не указывает модели CPU, поэтому не было понятно, что это за процессоры. Позже благодаря первым тестам выяснилось, что это не энергоэффективные модели семейства Amber Lake-Y (такие использовались в прошлом поколении), а полноценные Ice Lake-U. И вот на днях Intel расширила модельный ряд мобильных процессоров Ice Lake-U тремя новыми моделями: Core i3-1000NG4, Core i5-1030NG7 и Core i7-1060NG7. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что именно эти CPU используются в новом ноутбуке Apple MacBook Air.

От своих соплеменников, дебютировавших в прошлом году, новые отличаются более компактными размерами BGA-корпуса (22х16 мм против 26,5×18,5 мм) и повышенной базовой частотой. Грубо говоря, Intel подготовила для MacBook Air отборные 10-нм кристаллы Ice Lake-U.

Основные характеристики старых и новых мобильных процессоров Intel Ice Lake-U приведены в таблице. Новые чипы можно отличить по букве «N» в модельном номере.

ПроцессорКол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Boost, ГГцКэш-память L3, МБМаксимальная частота GPU, ГГц

TDP,

Вт

Core i7-1060G74/81,0-3,8811009-12
Core i7-1060NG74/81,2-3,88110010
Core i5-1030G74/80,8-3,5610509-12
Core i5-1030NG74/81,1-3,56105010
Core i3-1000G42/41,1-3,249009-12
Core i3-1000NG42/41,1-3,2490010

Чипы располагают двухканальным контроллером памяти с поддержкой памяти LPDDR4-3733 и графическим процессором Iris Plus c 64 (48 у младшей модели) исполнительными блоками.

То есть, новый MacBook Air теперь нельзя назвать просто «печатной машинкой», он явно сгодится и для более тяжелых задач.

Маловероятно, что эти чипы будут использоваться в каких-либо других ноутбуках, кроме нового MacBook Air.

Источник: Techpowerup и AnandTech

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