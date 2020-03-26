Intel раскрыла характеристики трех новых 10-нм процессоров Ice Lake-U, использующихся в новом MacBook Air

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На прошлой неделе Apple представила новый MacBook Air на процессорах Intel Core 10-го поколения. Сама компания, как известно, не указывает модели CPU, поэтому не было понятно, что это за процессоры. Позже благодаря первым тестам выяснилось, что это не энергоэффективные модели семейства Amber Lake-Y (такие использовались в прошлом поколении), а полноценные Ice Lake-U. И вот на днях Intel расширила модельный ряд мобильных процессоров Ice Lake-U тремя новыми моделями: Core i3-1000NG4, Core i5-1030NG7 и Core i7-1060NG7. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что именно эти CPU используются в новом ноутбуке Apple MacBook Air.

От своих соплеменников, дебютировавших в прошлом году, новые отличаются более компактными размерами BGA-корпуса (22х16 мм против 26,5×18,5 мм) и повышенной базовой частотой. Грубо говоря, Intel подготовила для MacBook Air отборные 10-нм кристаллы Ice Lake-U.

Основные характеристики старых и новых мобильных процессоров Intel Ice Lake-U приведены в таблице. Новые чипы можно отличить по букве «N» в модельном номере.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Кэш-память L3, МБ Максимальная частота GPU, ГГц TDP, Вт Core i7-1060G7 4/8 1,0-3,8 8 1100 9-12 Core i7-1060NG7 4/8 1,2-3,8 8 1100 10 Core i5-1030G7 4/8 0,8-3,5 6 1050 9-12 Core i5-1030NG7 4/8 1,1-3,5 6 1050 10 Core i3-1000G4 2/4 1,1-3,2 4 900 9-12 Core i3-1000NG4 2/4 1,1-3,2 4 900 10

Чипы располагают двухканальным контроллером памяти с поддержкой памяти LPDDR4-3733 и графическим процессором Iris Plus c 64 (48 у младшей модели) исполнительными блоками.

То есть, новый MacBook Air теперь нельзя назвать просто «печатной машинкой», он явно сгодится и для более тяжелых задач.

Маловероятно, что эти чипы будут использоваться в каких-либо других ноутбуках, кроме нового MacBook Air.

Источник: Techpowerup и AnandTech