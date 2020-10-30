Intel рассказала первые детали о процессорах Rocket Lake: ядра Cypress Cove на базе архитектуры Ice Lake и 14-нм техпроцесс

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Компания Intel поделилась некоторыми сведениями о грядущих процессорах Rocket Lake (11-е поколение Core). Информация об этих чипах ранее фигурировала в утечках, и многие данные из утечек подтвердились. Но есть и различия. В частности, процессоры Rocket Lake фактически включают вычислительные ядра Cypress Cove на базе архитектуры Ice Lake, а не Willow Cove, как считалось ранее.

Процессоры Intel Rocket Lake будут официально представлены в первом квартале 2021 года. Они получат до 8 вычислительных ядер и интегрированную графическую подсистему с приростом производительности на 50%. Даже в 2021 году Intel продолжит выпускать новые процессоры по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Но в отличие от чипов предыдущих поколений, устройства Rocket Lake S получат обновлённую архитектуру – ядра Cypress Cove на базе архитектуры Ice Lake. По сути, это будет обратное портирование – с 10-нм техпроцесса на многократно улучшенный 14-нм техпроцесс. Вместе с тем, новые процессоры получат графику 12-го поколения Xe и поддержку PCIe 4.0 (20 линий). Процессоры смогут работать на частоте до 5,0 ГГц в режиме Turbo Boost.

Что важно отметить, процессоры Rocket Lake впервые за долгое время получат обновление архитектуры, и это обеспечит заметный прирост производительности. По заверениям Intel, прирост показателя IPC (количество выполняемых инструкций за такт) будет измеряться двузначными числами.

Также сообщается о поддержке Deep Learning Boost и VNNI, что должно обеспечить существенный прирост производительности при обработке задач искусственного интеллекта. Благодаря поддержке стандарта USB 3.2 Gen 2×2 можно будет оснащать системы высокоскоростными портами USB.

Интегрированное графическое ядро 12-го поколения Xe предложит поддержку декодирования 4:4:4 HEVC и VP9, возможность использования трёх дисплеев с разрешением 4K и частотой 60 Гц. Интегрированный контроллер памяти обеспечивает поддержку модулей памяти DDR4-3200 без разгона.

Источник: wccftech