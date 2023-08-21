Intel с переходом на LGA-1851 откажется от поддержки памяти DDR4 – платформа рассчитана на три поколения CPU

Как сообщает инсайдер TLC (@leaf_hobby), Intel начала распространять первые инженерные образцы процессоров Arrow Lake-S. По его данным, платформа Intel LGA-1851 сохранит актуальность до 2026 года. Тем самым предполагается, что компания планирует выпустить как минимум три серии процессоров, при условии, что она будет придерживаться своего годового цикла. Однако необязательно это приведет к появлению новой архитектуры, о чем свидетельствует грядущее обновление Raptor Lake Refresh.

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LGA1851は2026年まで続投らしいねー — TLC (@leaf_hobby) August 19, 2023

На текущий момент доступны только образцы процессоров ARL-S ES1/ES2 с 6 производительными и 8 эффективными ядрами. Как ожидается, более производительные версии чипов Intel Core 9 для настольных ПК получат 8 производительных и 16 эффективных ядер. TLC предполагает, что процессор Core i5 следующего поколения (потенциально именуемый Ultra 5 160) может включать 8 ядер Performance, то есть на 2 ядра больше, чем у серии i5-13600/14600.

Также сообщается, что в процессорах 15-го поколения будет обновлено графическое ядро. Для плитки GPU предусмотрено использование выделенного кеша L3. И еще TLC подтверждает недавний слух об увеличении кэш-памяти L2 для P-ядер Arrow Lake-S до 3 МБ на ядро.

Ожидается, что флагманский чипсет Z890 следующей платформы предложит 20 линий PCIe Gen5, из которых 16 предназначены для графического процессора и 4 для подсистемы хранения данных. Это существенное улучшение по сравнению с существующим ограничением в 16 линий для платформы LGA-1700. Также ожидается, что платформа LGA-1851 будет лишена поддержки оперативной памяти DDR4 ─ Intel полностью перейдет на стандарт DDR5.

Процессоры Intel Arrow Lake-S, скорее всего, появятся во второй половине 2024 года.

Источник: videocardz