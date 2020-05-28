Intel слегка обновила комплектный кулер для процессоров Core 10-го поколения и Xeon-W

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Компания Intel выпустила слегка улучшенную стоковую систему охлаждения для некоторых своих топовых настольных процессоров Core 10-го поколения и чипов серии Xeon-W.

Новый кулер по своим размерам и массе похож на предыдущую версию. Вместе с тем, он получил более толстый радиатор с медным сердечником по сравнению с теми решениями, которыми комплектуются процессоры Core i5-10400. Сам радиатор изготовлен из анодированного алюминия и имеет чёрный цвет. Кабель вентилятора теперь представляет собой не четыре отдельных разноцветных провода, а имеет общую черную оплётку. Ступица вентилятора, которая обычно имела белую или синюю наклейку нормативной маркировкой, теперь содержит серую наклейку только с логотипом Intel.

Числовые показатели производительности данного кулера пока не сообщаются. Однако новинка внешне похожа на кулеры с медным сердечником, которые Intel ранее использовала для некоторых из своих старых процессоров в исполнении LGA115x, таких как Lynnfield и Sandy Bridge, способных обслуживать чипы с TDP до 95 Вт.

Новым кулером будут комплектоваться процессоры Intel Core i9-10900, Core i9-10900F, Core i7-10700F, Core i7-10700, а также чипы Xeon W-1290, Xeon W-1270 и Xeon W-1250, которые распространяются через розничные сети в коробочном исполнении и предназначены для самостоятельной сборки ПК.

Источник: techpowerup