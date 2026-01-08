Новости Технологии 08.01.2026 comment views icon

Первый тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретная видеокарта не нужна

Андрій Русанов

Перший тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретна відеокарта не потрібна

Журналисты протестировали встроенную графику Arc B390 в ноутбуке Lenovo с процессором Intel Core Ultra X9 388H (Panther Lake). Чтобы поиграть в Full HD ничего другого может не понадобиться.

Tom’s Hardware имел возможность протестировать X9 388H перед выпуском на CES 2026. Его встроенный видеоускоритель имеет 12 ядер на новейшей архитектуре Intel Xe3 и имеет производительность, которая может конкурировать с дискретной RTX 4050, по заявлениям производителя. Журналистов поразила не только производительность, но и эффективность нового процессора. Сейчас они не могут опубликовать показатели энергопотребления, но чип Panther Lake «без проблем обеспечил самый крутой игровой опыт, который я когда-либо видел от ноутбука, едва нагреваясь».

Intel предоставила для тестирования ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5, работающий на топовом чипе Core Ultra X9 388H, а также имеющий 32 ГБ памяти. Для тестирования система была установлена на охлаждающей подставке, а игры работали с внешнего твердотельного накопителя PCIe Gen 4 NVMe, подключенного через USB-C.

Разрешение дисплея составляет 2880 x 1800, тесты проводились в 1920 x 1080 или 1920 x 1200 в зависимости от поддержки в игре, использовалось масштабирование XeSS. Это соответствует данным бенчмарков, которыми сама Intel поделилась на Panther Lake. О работе без масштабирования указано, что «падение не такое значительное, как можно было бы ожидать».

Intel подтвердила, что Core Ultra X9 388H имеет максимальную турбомощность 65 Вт (PL1) с кратковременным применением 85 Вт (PL2). Это мощность для всей SoC, а не только для интегрированной графики. Ниже представлены результаты производительности чипа с 12 ядрами Xe3, но стоит напомнить, что подавляющее большинство линейки Panther Lake получило лишь 4 ядра Xe3 (модели без буквы X).

Перший тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретна відеокарта не потрібна
Результате тестов встроенной графики Intel Core Ultra X9 388H / Tom’s Hardware

В течение «полутора часов тяжелых бенчмарков» были замечены «проблемы с программным обеспечением», которые возникли в нескольких популярных играх, предустановленных Intel. Издание предполагает, что проблема была бы шире с большей выборкой. Очевидно, речь идет о ранней версии драйвера. Полные результаты тестов могут появиться лишь после 27 января, когда ноутбуки с процессорами Intel Panther Lake появятся во всем мире.

