Intel всё же выпустит 10-нм процессоры Cannon Lake в этом году, но в очень ограниченном количестве

Главный исполнительный директор Intel Брайан Кржанич заявил, что первые процессоры компании, изготовленные по нормам 10-нанометрового технологического процесса, появятся уже до конца этого года. Напомним, эти чипы также известны под кодовым названием Cannon Lake.

Ранее Intel несколько раз переносила сроки выпуска своих первых 10-нанометровых процессоров. Изначально планировалось, что они поступят на рынок в конце 2016 года. Но освоение очередного тонкого технологического процесса производства оказалось более сложной задачей, чем ожидалось. Потому сроки релиза чипов Cannon Lake сначала были перенесены на начало 2017 года, а затем – на конец года. Совсем недавно появились сведения, что и до конца текущего года Intel не успеет наладить производство этих процессоров, и ожидать их выхода следует уже в 2018 году. Однако новое заявление Кржанича опровергает эти сведения.

Однако следует сделать уточнение. Выпуск процессоров Cannon Lake в 2017 году будет носить почти бумажный характер. В этом году отгрузка данных чипов будет осуществляться малыми партиями. Не исключено, что речь идёт об инженерных образцах, доступ к которым получат лишь профильные журналисты и энтузиасты. Уже в первой половине 2018 года ожидается начало более массовых поставок. Но высокие объёмы реализации и доступность систем, по словам Кржанича, можно будет наблюдать лишь во второй половине 2018 года.

Источник: techpowerup