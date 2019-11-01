Intel выпустила 2 новых процессора Comet Lake-U и снимает с производства NUC на базе чипов Cannon Lake, Braswell и Broadwell





Компания Intel выпустила два новых процессора в рамках семейства Comet Lake-U, которые предназначены для применения в составе тонких и лёгких ноутбуков. Новинки представляют собой решения начального уровня. Чипы Intel Pentium Gold 6405U и Intel Celeron 5205U относятся к 10-му поколению. При этом они изготавливаются по нормам старого, хотя и несколько раз улучшенного, 14-нанометрового технологического процесса.

Оба новых процессора являются 2-ядерными чипами. При этом модель Pentium Gold 6405U может похвастаться поддержкой технологии Hyper-Threading и более высокой рабочей частотой. Прочие характеристики новинок идентичны. Они содержат по 2 МБ кэш-памяти третьего уровня, GPU Intel UHD, поддерживают память DDR4-2400 и по 12 линий PCIe 2.0. Показатель рассеиваемой мощности для обоих устройств составляет по 15 Вт. Рабочая частота Intel Celeron 5205U составляет 1,9 ГГц, а у Intel Pentium Gold 6405U – 2,4 ГГц. О поддержке технологии динамического повышения частоты Turbo Boost не сообщается. Цена младшей модели составляет $107, старшей – $161.

Вместе с тем, Intel сняла с производства некоторые свои компактные компьютерные системы, использующие процессоры на базе микроархитектуры Cannon Lake. В частности, в компании решили отказать от устройств с процессором Core i3-8121U, который был лишён интегрированного графического ядра и не пользовался высоким спросом.

В результате, с 28 октября сняты с производства модели NUC с процессорами Cannon Lake, фигурировавшие под кодовым названием Crimson Canyon. Однако эти устройства всё ещё будут некоторое время доступны для заказа клиентами компании – до 27 декабря текущего года. Эти заказы будут выполняться до 28 февраля 2020 года, а после этой даты NUC Crimson Canyon станут недоступны.

Кроме того, Intel также снимает с производства и некоторые другие модели NUC с кодовыми названиями Pinnacle Canyon и Rock Canyon. Примечательно, что эти модели были представлены ещё около 5 лет назад на базе уже устаревших процессоров Braswell и Broadwell. Сроки прекращения продаж и поставок этих моделей такие же, как и в случае версий Crimson Canyon. Все выводимые из оборота модели NUC представлены в следующей таблице.

Модель Название продукта Кодовое название Intel NUC 8 Home NUC8I3CYSM Crimson Canyon Intel NUC 8 Home NUC8I3CYSN Crimson Canyon Intel NUC Kit NUC5CPYH NUC5CPYH Pinnacle Canyon Intel NUC Kit NUC5PPYH NUC5PPYH Pinnacle Canyon Intel NUC Kit NUC5i3RYHS NUC5i3RYHS Rock Canyon Intel NUC Kit NUC5i3RYHSN NUC5i3RYHSN Rock Canyon Intel NUC Kit NUC5i5RYH NUC5i5RYH Rock Canyon

Источник: tomshardware 1, 2