Intel выпустила 2 новых процессора Comet Lake-U и снимает с производства NUC на базе чипов Cannon Lake, Braswell и Broadwell
Компания Intel выпустила два новых процессора в рамках семейства Comet Lake-U, которые предназначены для применения в составе тонких и лёгких ноутбуков. Новинки представляют собой решения начального уровня. Чипы Intel Pentium Gold 6405U и Intel Celeron 5205U относятся к 10-му поколению. При этом они изготавливаются по нормам старого, хотя и несколько раз улучшенного, 14-нанометрового технологического процесса.
Оба новых процессора являются 2-ядерными чипами. При этом модель Pentium Gold 6405U может похвастаться поддержкой технологии Hyper-Threading и более высокой рабочей частотой. Прочие характеристики новинок идентичны. Они содержат по 2 МБ кэш-памяти третьего уровня, GPU Intel UHD, поддерживают память DDR4-2400 и по 12 линий PCIe 2.0. Показатель рассеиваемой мощности для обоих устройств составляет по 15 Вт. Рабочая частота Intel Celeron 5205U составляет 1,9 ГГц, а у Intel Pentium Gold 6405U – 2,4 ГГц. О поддержке технологии динамического повышения частоты Turbo Boost не сообщается. Цена младшей модели составляет $107, старшей – $161.
Вместе с тем, Intel сняла с производства некоторые свои компактные компьютерные системы, использующие процессоры на базе микроархитектуры Cannon Lake. В частности, в компании решили отказать от устройств с процессором Core i3-8121U, который был лишён интегрированного графического ядра и не пользовался высоким спросом.
В результате, с 28 октября сняты с производства модели NUC с процессорами Cannon Lake, фигурировавшие под кодовым названием Crimson Canyon. Однако эти устройства всё ещё будут некоторое время доступны для заказа клиентами компании – до 27 декабря текущего года. Эти заказы будут выполняться до 28 февраля 2020 года, а после этой даты NUC Crimson Canyon станут недоступны.
Кроме того, Intel также снимает с производства и некоторые другие модели NUC с кодовыми названиями Pinnacle Canyon и Rock Canyon. Примечательно, что эти модели были представлены ещё около 5 лет назад на базе уже устаревших процессоров Braswell и Broadwell. Сроки прекращения продаж и поставок этих моделей такие же, как и в случае версий Crimson Canyon. Все выводимые из оборота модели NUC представлены в следующей таблице.
|Модель
|Название продукта
|Кодовое название
|Intel NUC 8 Home
|NUC8I3CYSM
|Crimson Canyon
|Intel NUC 8 Home
|NUC8I3CYSN
|Crimson Canyon
|Intel NUC Kit NUC5CPYH
|NUC5CPYH
|Pinnacle Canyon
|Intel NUC Kit NUC5PPYH
|NUC5PPYH
|Pinnacle Canyon
|Intel NUC Kit NUC5i3RYHS
|NUC5i3RYHS
|Rock Canyon
|Intel NUC Kit NUC5i3RYHSN
|NUC5i3RYHSN
|Rock Canyon
|Intel NUC Kit NUC5i5RYH
|NUC5i5RYH
|Rock Canyon