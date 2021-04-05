Intel выпустила недостающий графический драйвер для новейших настольных CPU Core 11-го поколения (Rocket Lake-S)





Intel закрыла свой недавний промах и выпустила обновленный пакет драйверов с поддержкой iGPU процессоров Rocket Lake-S.

3 апреля графический драйвер Intel Graphics версии 27.20.100.9316, обеспечивающий программную поддержку ядер Iris Xe (Xe-LP) в составе 14-нм настольных процессоров Rocket Lake-S, появился на сайте компании. То есть, необходимый драйвер появился на четвертый день после релиза чипов, которые поступили в продажу, в том числе и в Украине, 30 марта.

Что интересно, датой релиза драйвера указано 3 марта 2021 года. Это говорит о том, что сам драйвер технически не отличается от ранее выпущенных драйверов для графических процессоров Iris Xe. То есть, Intel просто добавила поддержку новейших процессоров Rocket Lake-S в свой существующий набор драйверов, что логично, учитывая, что все чипы Iris Xe основаны на одной и той же графической архитектуре Xe-LP. Но что в таком случае помешало компании выпустить драйвер вовремя? (если что, вопрос риторический).

Помимо поддержки iGPU процессоров Rocket Lake-S, новый выпуск пакета графических драйверов Intel должен исправить проблему с вылетами Outriders на системах с Intel Iris Xe Max, сократить время загрузки Death Stranding на Intel Iris Xe, а также обеспечить стабильную работу DaVinci Resolve на Intel Iris Xe Max. Более подробная информация о новшествах свежего релиза приведена в документации к нему.