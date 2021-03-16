Core 11-го поколения. Официальные характеристики и цены новых настольных CPU Intel (Rocket Lake-S) — от 157 долларов за 6-ядерный i5-11400F до 539 долларов за топовый 8-ядерный i9-11900K

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Техносайт VideoCardz уже опубликовал слайды сегодняшней вечерней презентации Intel со всеми подробностями настольных CPU Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) для массовой платформы LGA1200.

Обновлено: Intel придала настольным процессорам Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) официальный статус. В корпорации заявляют, что 11900K на 14% быстрее предшественника в Microsoft Flight Simulator в разрешении 1080p с высокими настройками графики, а также на 13% быстрее в Total War: Three Kingdoms. Кроме того, Intel заявляет, что этот чип превосходит флагман AMD Ryzen 9 5900X на 11% и 10% в этих играх.

Характеристики Core 11-го поколения полностью соответствуют утечкам: всего в рамках серий i5, i7 и i9 представлено 19 моделей с разблокированным множителем (модели с суффиксом K(F)), деактивированным iGPU (F) и пониженным энергопотреблением (T).

Для выпуска процессоров Core 11-го поколения используется старый добрый 14-нм техпроцесс, но микроархитектура уже новая — Cypress Cove, производная от Willow Cove (ее используют актуальные мобильные CPU Core 11-го поколения). Новая архитектура сулит 19% прирост числа выполняемых за такт инструкций (IPC) относительно Skylake.

К общим чертам процессоров Rocket Lake-S следует отнести конструктивное исполнение LGA1200, наличие двухканального контроллера памяти DDR4-3200, поддержку Hyper-Threading, графического блока UHD Graphics 750 (за исключением моделей с деактивированным iGPU), встроенный контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий (наконец паритет с AMD Ryzen, в которых поддержка PCIe 4.0 появилась в 2019 году) и совместимость с наборами логики Intel 500-й и 400-й серий (кроме H410 и B460). Число физических ядер составляет от 6 до 8 штук (прошлогодний флагман i9-10900K, напомним, оперирует десятью x86-ядрами Skylake с поддержкой технологии Hyper-Threading), объем кэш-памяти L3 равен 12 или 16 МБ и теплопакетом от 35 до 125 Вт.

Во главе нового семейства стоит 8-ядерный чип Core i9-11900K, функционирующий на частоте от 3,5 до 5,3 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost на одном-двух ядрах. Этот CPU корпорация Intel оценила в 539 долларов (в оптовых партиях по 1000 штук) — на 51 долларов дороже прошлогодней модели Core i9-10900K (10 ядер/20 потоков, 3,7/5,2 ГГц) из семейства Comet Lake-S. Вариант с деактивированным iGPU оценивается в 513 долларов. С характеристиками и ценами новых процессоров можно ознакомиться в таблице.

Core 11-го поколения (Rocket Lake-S)

Вместе с семейством процессоров Rocket Lake-S в линейках Core i5, i7 и i9 корпорация Intel также представила обновленные CPU Core 10-го поколения Comet Lake-S Refresh в линейках Core i3, Pentium и Celeron, которые выступают разогнанными версиями нынешних чипов Comet Lake-S.

Обновленные Core 10-го поколения (Comet Lake-S Refresh)

Rocket Lake-S должны стать последними 14-нм десктопными CPU Intel. На смену им во второй половине 2021 года придут Alder Lake-S, которые будут производиться по новейшей технологии 10-нм SuperFin (сейчас она используется для выпуска мобильных Tiger Lake). Их анонс ожидается в сентябре.

Фактические продажи Rocket Lake-S через две недели, 30 марта. В этот же день будут опубликованы детальные обзоры независимых изданий. Конкурировать Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) будут с 7-нм CPU AMD Ryzen 5000 (Vermeer) с максимальным числом физических ядер 16 (32 потока) и частотой 4,9 ГГц, а также грядущими APU Ryzen 5000G.