Intel выпустила SSD 665p (Neptune Harbor Refresh) со скоростью чтения и записи до 2000 МБ/с

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Компания Intel выпустила новую линейку твердотельных накопителей 665p Neptune Harbor Refresh. Это клиентские решения, выполненные в форм-факторе M.2-2280.

Твердотельный накопитель 665p Neptune Harbor Refresh основан на контроллере Silicon Motion SMI2263 и новых 96-слойных чипах флэш-памяти 3D QLC NAND собственного производства. В накопителях предыдущего поколения использовались 64-слойные чипы. Контроллер дополнен кэш-памятью на базе LPDDR3 DRAM. Подключение к системе осуществляется через интерфейс PCI-Express 3.0 x4.

Первоначально в рамках новой серии представлены две модели ёмкостью 1 и 2 ТБ. Младшая модель обеспечивает скорость чтения до 2000 МБ/с и скорость записи – до 1925 МБ/с. Количество операций ввода-вывода в секунду составляет 160 тыс для случайных операций чтения и 200 тыс. для случайных операций записи. Версия на 2 ТБ способна считывать и записывать информацию на скорости до 2000 МБ/с, а количество операций ввода-вывода в секунду для случайных операций чтения и записи достигает 250 тыс.

Цена твердотельного накопителя Intel 665p Neptune Harbor Refresh ёмкостью 1 ТБ составляет $125. Стоимость старшей модели пока не называется. Новинка обеспечивается 5-летней гарантией производителя.

Источник: techpowerup