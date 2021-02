Intel заверяет, что её процессор Core i9-11900K на 11% быстрее AMD Ryzen 9 5950X при работе с PCIe 4.0 SSD

Главный специалист Intel по вопросам роста производительности продуктов компании Райан Шраут поделился новыми результатами тестирования флагманского настольного процессора Intel Core i9-11900K (семейство Rocket Lake). Эти тесты демонстрируют, что данный чип по сравнению с процессорами AMD Ryzen 5000 обеспечивает двузначный прирост производительности при работе с хранилищами на базе интерфейса PCIe Gen 4.0.

Тестирование грядущего флагмана Intel Core i9-11900K (11-е поколение) проводилось в сравнении с флагманским чипом AMD Ryzen 9 5950X нынешнего семейства Ryzen 5000. Сравнение проводилось не в общих вычислительных нагрузках, где процессор AMD мог бы продемонстрировать преимущество за счёт большего количества вычислительных ядер. В Intel скорее хотели подчеркнуть преимущества своей новой платформы 500-series по сравнению с конкурирующей платформой AMD 500-series в плане производительности PCIe Gen 4.0.

Тестовые платформы включали одинаковые компоненты: 32 ГБ ОЗУ DDR4-3200 МГц, твердотельный накопитель NVMe Samsung 980 Pro ёмкостью 1 ТБ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090. Накопители имели предварительное заполнение 50%. Для тестирования платформы Intel использовалась материнская плата ROG Maximus XIII HERO, а для AMD – ROG Crosshair VIII HERO (Intel ошибочно указала Rampage вместо Crosshair).

At #CES21 we looked at Rocket Lake-S gaming. Here’s a sneak peek of Core i9-11900K PCIe Gen 4 storage performance — up to 11% faster on PCMark 10 Quick System Drive Benchmark vs the 5950X. Thanks @Malventano for the data. Backup: https://t.co/LcI5n5Cok2 pic.twitter.com/NhblHRQJSC

— Ryan Shrout (@ryanshrout) February 23, 2021