Интерпол выдал «красное уведомление» для основателя Terraform Labs До Квона – его обвиняют в финансовом мошенничестве

После недавнего запроса южнокорейской прокуратуры Интерпол внёс основателя и генерального директора Terraform Labs До Квона в список «красного уведомления». Это означает, что правоохранительные органы всего мира будут стремиться арестовать Квона, если удастся его обнаружить.

Исполнительный директор и другие сотрудники Terraform Labs находятся под следствием за финансовое мошенничество и уклонение от уплаты налогов после краха стейблкоинов компании: TerraUSD и Luna. Инвесторы, потерявшие свои сбережения в результате краха, подали жалобы, в которых обвиняли До Квона в управлении схемой Понци. Общая сумма потерь оценивается примерно в $40 млрд. Крах токена Luna также сыграл роль в крахе криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital.

После того как корейские власти на прошлой неделе выдали ордер на арест Квона, он написал в Twitter, что он «не в бегах» или «что-то подобное». Однако прокуратура заявила, что, по их мнению, Квон покинул Корею, чтобы «уклониться от расследования», поскольку он передал через своих адвокатов, что не собирается являться на допрос.

«Он явно в бегах, так как члены его семьи и ключевые финансовые специалисты компании также уехали в одну и ту же страну [Сингапур] в одно и то же время», — сказал представитель прокуратуры Сеула.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Источник: Engadget