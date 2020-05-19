Инженерные образцы настольных CPU AMD Ryzen 4000 (Zen 3) работают на частоте до 4,6 ГГц





До конца года AMD должна выпустить не только линейку настольных APU Ryzen 4000 (по аналогии с мобильными собратьями они получат процессорные ядра Zen 2 и GPU Radeon Vega, но будут работать на более высоких частотах) в исполнении AM4, но и как минимум представить CPU AMD Ryzen 4000 (Vermeer) с новой архитектурой Zen 3. Анонс последних ожидается в сентябре и, похоже, они уже вовсю тестируются самой AMD и ее партнерами. Издание Igor’s Lab опубликовало подробности о нескольких инженерных образцах будущих Ryzen 4000.

В утечке фигурируют три образца восьмиядерных процессоров и два 16-ядерных. Восьмиядерные скрываются за каталожными номерами 100-000000063-07_46 / 40_N, 100-000000063-08_46 / 40_Y и 100-000000063-23_44 / 38_N, а 16-ядерные носят номера 100-000000059-14_46 / 37_Y и 100-000000059-15_46 / 37_N.

Так вот, 16-ядерный преемник нынешнего флагмана AMD Ryzen 9 3950X (3,5/4,7 ГГц) ревизии A0 работает на частотах 3,7-4,6 ГГц, тогда как 8-ядерные модели CPU на архитектуре Zen 3 характеризуются частотами от 3,8-4,0 до 4,4-4,6 ГГц. То есть серийные CPU должны работать на более высоких частотах. Обычно инженерные образцы работают на более низких частотах. То есть, у серийных CPU частоты должны быть еще выше, что, безусловно, интригует.

По предварительным данным, новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% по сравнению с Zen 2, а недавно были слухи, что в итоге прирост может быть еще выше.

Одним из ключевых новшеств архитектуры AMD Zen 3 станет переход к 8-ядерным модулям CCX с 32 МБ кэш-памяти L3, что должно обеспечить более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами. В нынешних Ryzen 3000 (Matisse), напомним, используется схема с разделением ядер Zen 2 и 32 МБ кэша L3 на одном чиплете между двумя блоками, объединенными шиной Infinity Fabric.

Процессоры AMD Ryzen 4000 (Vermeer) будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм и будут совместимы с системными платами на чипсетах X570 и B550.

Источник: VideoCardz и Igor’s Lab