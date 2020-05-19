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Инженерные образцы настольных CPU AMD Ryzen 4000 (Zen 3) работают на частоте до 4,6 ГГц

Инженерные образцы настольных CPU AMD Ryzen 4000 (Zen 3) работают на частоте до 4,6 ГГц

Инженерные образцы настольных CPU AMD Ryzen 4000 (Zen 3) работают на частоте до 4,6 ГГц


До конца года AMD должна выпустить не только линейку настольных APU Ryzen 4000 (по аналогии с мобильными собратьями они получат процессорные ядра Zen 2 и GPU Radeon Vega, но будут работать на более высоких частотах) в исполнении AM4, но и как минимум представить CPU AMD Ryzen 4000 (Vermeer) с новой архитектурой Zen 3. Анонс последних ожидается в сентябре и, похоже, они уже вовсю тестируются самой AMD и ее партнерами. Издание Igor’s Lab опубликовало подробности о нескольких инженерных образцах будущих Ryzen 4000.

В утечке фигурируют три образца восьмиядерных процессоров и два 16-ядерных. Восьмиядерные скрываются за каталожными номерами 100-000000063-07_46 / 40_N, 100-000000063-08_46 / 40_Y и 100-000000063-23_44 / 38_N, а 16-ядерные носят номера 100-000000059-14_46 / 37_Y и 100-000000059-15_46 / 37_N.

Так вот, 16-ядерный преемник нынешнего флагмана AMD Ryzen 9 3950X (3,5/4,7 ГГц) ревизии A0 работает на частотах 3,7-4,6 ГГц, тогда как 8-ядерные модели CPU на архитектуре Zen 3 характеризуются частотами от 3,8-4,0 до 4,4-4,6 ГГц. То есть серийные CPU должны работать на более высоких частотах. Обычно инженерные образцы работают на более низких частотах. То есть, у серийных CPU частоты должны быть еще выше, что, безусловно, интригует.

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По предварительным данным, новая архитектура Zen 3 обеспечит прирост показателя IPC (инструкций за такт) на величину до 15% по сравнению с Zen 2, а недавно были слухи, что в итоге прирост может быть еще выше.

Одним из ключевых новшеств архитектуры AMD Zen 3 станет переход к 8-ядерным модулям CCX с 32 МБ кэш-памяти L3, что должно обеспечить более низкие задержки при обращении к кэшу L3 и лучшее взаимодействие между ядрами. В нынешних Ryzen 3000 (Matisse), напомним, используется схема с разделением ядер Zen 2 и 32 МБ кэша L3 на одном чиплете между двумя блоками, объединенными шиной Infinity Fabric.

Процессоры AMD Ryzen 4000 (Vermeer) будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм и будут совместимы с системными платами на чипсетах X570 и B550.

Источник: VideoCardz и Igor’s Lab

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