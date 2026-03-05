"Проект Аве Мария" сняли без зеленых экранов, а корабль строили вручную

Сорежиссер «Проект Аве Мария» Кристофер Миллер подтвердил, что в фильме вообще не использовались зеленые экраны, но уточнил, что это не равно отсутствию визуальных эффектов.





Команда сознательно отказалась от зеленых экранов в пользу практических эффектов, чтобы достичь большей реалистичности. Корабль, на котором происходит большинство событий, был построен вручную, а инопланетный персонаж по имени Рокки — это кукла.

«Уточню, что «без зеленого экрана» не означает «без визуальных эффектов». На самом деле в фильме были тысячи кадров с визуальными эффектами», — пишет Миллер. «Да, зеленый экран иногда используют для построения декораций, но мы создали весь интерьер вручную. Однако внутри оставались некоторые элементы, которые нужно было удалить».

Миллер предоставил эти разъяснения на реакцию соцсетей, в которых не поверили в отсутствие графики. Некоторые шутили, не снимали ли они фильм реально в космосе, учитывая первые кадры.

«Когда Райан находился на улице, на корпусе корабля, мы снимали его на черном фоне, символизирующем космос, и на фоне переменного оттенка, когда он находился против полярного сияния планеты», — продолжил Миллер. «Это позволяло создать более реалистичный интерактивный свет, чем на зеленом экране. Съемки широкоформатных космических экстерьеров и космических кораблей были полностью цифровыми и прекрасно выполненными ILM».

Миллер и его партнер-режиссер Фил Лорд ранее сняли «Lego. Фильм» и «Мачо и ботан», а также написали сценарий и продюсировали «Человек-паук: Через вселенные» и его будущее продолжение «За пределами вселенных».





Some clarification here: «no green screen» doesn’t mean «no VFX”.

There were, in fact, thousands of VFX shots in the film (2018!)

Green screen is sometimes used in lieu of building sets or figuring out locations/lighting in advance, which can be noticeable if not done carefully,… pic.twitter.com/m5LWzuhTT7 — Christopher Miller (@chrizmillr) March 4, 2026

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» основан на одноименном научном романе Энди Вейера и повествует о простом учителе естествознания (Райан Гослинг), которому поручили миссию по спасению Земли. Первый трейлер вышел в прошлом году в июне и собрал более 400 млн просмотров за неделю. На тот момент рекордный показатель для фильма, который не является сиквелом или римейком.

На днях стало известно, что «Проект Аве Мария» стал самым дорогим проектом в истории Amazon со стоимостью в $260 млн без учета налоговых льгот. Фильм также уже получил первые отзывы, которые описывают его как «анти-Интерстеллар», то есть менее пафосную, более интимную научно-фантастическую историю о дружбе и выживании в космосе. Релиз в Украине — 19 марта.

Источник: IGN, Games Radar