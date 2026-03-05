banner
Новости Кино 05.03.2026 comment views icon

"Проект Аве Мария" сняли без зеленых экранов, а корабль строили вручную

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Перші відгуки на фільм "Проєкт Аве Марія" із Раяном Гослінгом: "Анти-Інтерстеллар без кліше"

Сорежиссер «Проект Аве Мария» Кристофер Миллер подтвердил, что в фильме вообще не использовались зеленые экраны, но уточнил, что это не равно отсутствию визуальных эффектов.


Команда сознательно отказалась от зеленых экранов в пользу практических эффектов, чтобы достичь большей реалистичности. Корабль, на котором происходит большинство событий, был построен вручную, а инопланетный персонаж по имени Рокки — это кукла.

«Уточню, что «без зеленого экрана» не означает «без визуальных эффектов». На самом деле в фильме были тысячи кадров с визуальными эффектами», — пишет Миллер. «Да, зеленый экран иногда используют для построения декораций, но мы создали весь интерьер вручную. Однако внутри оставались некоторые элементы, которые нужно было удалить».

Миллер предоставил эти разъяснения на реакцию соцсетей, в которых не поверили в отсутствие графики. Некоторые шутили, не снимали ли они фильм реально в космосе, учитывая первые кадры.

«Когда Райан находился на улице, на корпусе корабля, мы снимали его на черном фоне, символизирующем космос, и на фоне переменного оттенка, когда он находился против полярного сияния планеты», — продолжил Миллер. «Это позволяло создать более реалистичный интерактивный свет, чем на зеленом экране. Съемки широкоформатных космических экстерьеров и космических кораблей были полностью цифровыми и прекрасно выполненными ILM».

Миллер и его партнер-режиссер Фил Лорд ранее сняли «Lego. Фильм» и «Мачо и ботан», а также написали сценарий и продюсировали «Человек-паук: Через вселенные» и его будущее продолжение «За пределами вселенных».


Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» основан на одноименном научном романе Энди Вейера и повествует о простом учителе естествознания (Райан Гослинг), которому поручили миссию по спасению Земли. Первый трейлер вышел в прошлом году в июне и собрал более 400 млн просмотров за неделю. На тот момент рекордный показатель для фильма, который не является сиквелом или римейком.

На днях стало известно, что «Проект Аве Мария» стал самым дорогим проектом в истории Amazon со стоимостью в $260 млн без учета налоговых льгот. Фильм также уже получил первые отзывы, которые описывают его как «анти-Интерстеллар», то есть менее пафосную, более интимную научно-фантастическую историю о дружбе и выживании в космосе. Релиз в Украине — 19 марта.

Спецпроекты
Естетика Leica та провідні технології: в Алло стартували продажі флагманської серії Xiaomi 17
Розумна краса: як обрати ідеальний смарт-ґаджет у подарунок на 8 березня

Трейлер сериала «Фонари» от DC напоминает «Настоящий детектив» с супергероями

Источник: IGN, Games Radar

Популярные новости

arrow left
arrow right
Кэмерон: Disney требует удешевить "Аватар 4 и 5", иначе — фильмы не выйдут
Съемки фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" начнутся в мае со "старыми" Фродо и Гэндальфом
"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы
Кассовые сборы: "Аватар 3" все еще без $2 млрд, а сиквел "28 лет спустя" стартовал вдвое хуже первого фильма
"Проект Аве Мария" стал самым дорогим фильмом в истории Amazon
Режиссер новой "Обители зла" получил полный карт-бланш на съемки: "Это далеко от всего, что вы знали о Resident Evil"
Новая Лара Крофт избегает фильмов с Джоли, но изучает игры и комиксы Tomb Raider: "Я должна создать что-то свое"
Как бюджет "Служанки": "Грешники" и "Битва за битвой" потратили на оскаровскую кампанию $30 млн
Первый взгляд на четыре фильма о The Beatles: фото актеров в ролях Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра
Новую Sci-Fi комедию со звездой "Очень странных дел" оценили в 90% на Rotten Tomatoes
Мэтт Дэймон похудел до "школьного" веса для съемок в "Одиссее" Нолана
"Время шоу": в трейлере "Мортал Комбат 2" Джонни Кейджа заставляют делать то, что он умеет лучше всего
Новый тизер фильма "Мстители: Судный день" — Фантастическая четверка встречается с Вакандой
Создатели "Ты — космос" анонсировали фильм "Тореадоры из Васюковки": бюджет €2,5 млн, события перенесут в независимую Украину
Софи Тернер говорит, что была единственной актрисой "Игры престолов", которую удовлетворил финал
"Превосходит ожидания". Критики оценили "28 лет спустя: Храм костей" в 94% на Rotten Tomatoes
Тизеры "Мстителей" собрали 1 млрд просмотров на четверых
Легенда была ложью: хоррор "Смерть Робин Гуда" получил первый трейлер с Хью Джекманом в депрессии
Новый тизер "Мстителей" показывает уничтоженную Школу мутантов, ярость Циклопа и давних соперников
Антирекорд франшизы: фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" собрал всего $3 млн в США
Новая "Обитель зла" предложит опыт, идентичный игровому: "Это как американские горки с непрерывным экшеном"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить