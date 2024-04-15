iOS 18 получит локальный ИИ. Большая языковая модель Apple обходится без облачных вычислений

Стартовый набор новых функций искусственного интеллекта (читай: новая Siri), которые Apple планирует добавить в iOS 18вообще не будет полагаться на облачные серверы, докладывает Марк Гурман в свежем дайджесте Power On для Bloomberg.

iOS 18: ставка на локальный ИИ

Apple анонсирует iOS 18 вместе с другими новыми версиями ОС на предстоящей презентации WWDC24 10 июня. Весомой частью этой большой презентации станут первые функции искусственного интеллекта, которые, по данным Марка Гурмана, будут работать локально на устройстве без привлечения удаленных серверов. Это означает, из большой языковой модели, которая будет обеспечивать работу ИИ-сервисов Apple, «вырезали» компонент облачной обработки данных. Более безопасная локальная обработка чувствительной персональной информации должна стать одним из ключевых отличий ИИ Apple, которая постоянно делает отдельный акцент на обеспечении конфиденциальности и безопасности на iPhone и других продуктах.

По предварительным данным, в iOS 18 появятся новые функции генеративного ИИ для поискового инструмента Spotlight на iPhone. Также новыми функциями ИИ прокачают Siri, Safari, Shortcuts, Apple Music, Messages, Health, Numbers, Pages, Keynote и другие приложения. Ранее Гурман сообщал, что Siri поумнеет и научится отвечать на более сложные вопросы, а в Messages появится автозавершение предложений. Сейчас все указывает на то, что Apple не собирается прямо отвечать на ChatGPT в iOS 18, но нельзя полностью исключать появление встроенного чатбота на базе Gemini или как-то иначе.

Apple, скорее всего, также предложит ряд облачных функций искусственного интеллекта, которые будут работать на Google Gemini или модели другого стороннего поставщика. Среди потенциальных партнеров Apple в области генеративного ИИ — Google, OpenAI и даже китайская Baidu. Со всеми вышеупомянутыми компаниями, по предварительным сообщениям, Apple вела соответствующие переговоры. Кроме того, известные аналитики цепочки поставок Apple, такие как Минг-Чи Куо и Джефф Пу, докладывали о закупках разработчиком iPhone крупных партий специализированных ИИ-серверов. Поэтому в будущем Apple вполне может полноценно включится в гонку генеративного искусственного интеллекта.

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