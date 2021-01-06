iPhone 12 mini продаётся хуже всех смартфонов Apple, выпущенных в 2020 году





Как свидетельствуют данные нового отчёта, из всех четырех смартфонов, выпущенных Apple в конце 2020 года, компактная модель iPhone 12 mini оказалась слабым звеном и пользуется наименьшей популярностью среди всех новинок.

Последние данные CIRP свидетельствуют, что на долю iPhone 12 mini приходится лишь 6% всех продаж iPhone в США в период времени с октября по ноябрь. По словам партнера и соучредителя CIRP Майка Левина, привлекательность iPhone 12 mini в глазах потребителей оказалась слишком низкой из-за его более высокой цены ($699), если сравнивать с iPhone XR ($499), iPhone 11 ($599) и iPhone SE 2020 года ($399).

Остальные три модели, выпущенные во второй половине 2020 года, демонстрируют совсем другие результаты продаж. Наиболее популярной среди новинок оказалась обычная версия iPhone 12, на её долю приходится 27% продаж новых iPhone в США. Модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max пользовались примерно одинаковой популярностью на уровне 20%.

Эти данные показывают, что, несмотря на стремление людей иметь мощные и компактные смартфоны, для них нет массового рынка. Эти результаты также могут означать, что Apple, возможно, откажется от выпуска iPhone 13 mini в конце этого года. Однако пока что предполагается, что в 2021 году нас ожидает появление четырёх моделей с такими же размерами дисплеев, что и у предшественников.

Источник: wccftech