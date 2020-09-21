iPhone 12 mini — вероятное название младшей 5,4-дюймовой модели iPhone следующего поколения





Недавняя сентябрьская презентация Apple, как известно, прошла без новых iPhone. И пока мы ждем объявления даты следующего ивента появилась весьма интересная информация касательно изменений в нейминге и планах купертиновского гиганта распространить маркировку mini на линейку iPhone — 5,4-дюймовая модель iPhone 2020 года будет называться iPhone 12 mini.

Источником этих сведений выступил известный инсайдер l0vetodream, ранее уже не раз зарекомендовавший себя в качестве надежного информатора. Он также подтвердил название трех остальных моделей линейки iPhone 12 — базовой iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном, и двух Pro-версий — 6,1-дюймовой iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовой iPhone 12 Pro Max.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

Все новые iPhone модельного ряда 2020 года получат обновленный дизайн с плоскими гранями, как у последних моделей iPad Pro и iPad Air, OLED-дисплеи, 5-нм SoC A14, поддержку 5G и больше ОЗУ. В то же время последние сообщения указывали на то, что ни одна из моделей iPhone 12 не получит экрана ProMotion с частотой обновления 120 Гц, а все они останутся на 60-герцевых экранах. Старшие модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (аналоги 11 Pro и 11 Pro Max) смогут похвастаться тройной камерой с лидаром, тогда как младшие будут оснащаться сдвоенными камерами.

Также ожидается, что в коробке с новыми iPhone не будет ни наушников, ни адаптера питания. Ранее Apple убрала адаптер из комплекта поставки новых умных часов Watch, сделав исключение только для более дорогих часов Watch Edition и Watch Hermès.

С первого взгляда решение использовать маркировку mini для смартфона с 5,4-дюймовым экраном выглядит немного странно. С другой стороны, большинство современных смартфонов оснащается экранами диагональю 6+ дюймов, а Sony называет компактом 6,1-дюймовый Xperia 5 II. На этом фоне 5,4-дюймовый iPhone действительно mini.

Презентация iPhone 12 ожидается в октябре. Инсайдеры ранее неоднократно сообщали о том, что 6,1-дюймовые модели выйдут первыми во второй половине октября, а самая маленькая и самая большая модели присоединяться к ним в ноябре.