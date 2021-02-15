iPhone 13 приписывают «усовершенствованную» матовую заднюю панель, поддержку Always-On Display и улучшенную камеру (компоненты и софт)





На YouTube-канале EverythingApplePro было опубликовано видео с новой порцией слухов о грядущем смартфоне iPhone 13. В ролике приводятся эксклюзивные подробности от известного инсайдера Макса Вайнбаха.

В видеоролике говорится, что, хотя общие изменения дизайна в этом году будут минимальными, матовая задняя панель iPhone 13 Pro будет «усовершенствована». Она станет текстурированной и «более цепкой».

Также говорится, что модель iPhone 13 Pro получит дисплей с технологией ProMotion, как и у iPad Pro. Это обеспечит поддержку частоты обновления 120 Гц. Кроме того, Apple будет использовать новую технологию LTPO, что обеспечит функцию постоянно активного дисплея в iPhone 13 Pro – как в Apple Watch. Однако Always-On Display в iPhone будет иметь минимальные возможности настройки. В основном, дизайн напоминает приглушенный экран блокировки. При этом часы и заряд батареи видны всегда, а уведомления отображаются с помощью панели и значков.

В видео также говорится, что линейка iPhone 13 получит улучшенные сверхширокоугольные объективы, но они по-прежнему будут «более низкого качества», чем два других объектива. Однако Apple и далее работает над улучшением в этой сфере. Ещё одним улучшением камеры станет поддержка портретного режима для видео, а не только фотографий. Появится возможность записывать видео и изменять глубину резкости при публикации.

Среди прочих улучшений и нововведений упоминаются:

iPhone 13 получит более мощный набор магнитов для технологии MagSafe.

новые функции астрофотографии: достаточно навести iPhone на небо, и он переключится в «режим астрофотографии» при обнаружении звезд или луны.

более длительное время выдержки, больше внутренней обработки.

Что касается других продуктов Apple, то брелок AirTags появится в марте или апреле, а умные часы следующего поколения Apple Watch Series 7 не будут поддерживать мониторинг глюкозы.

Источник: 9to5mac