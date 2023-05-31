Новости Устройства 31.05.2023 в 18:01

iPhone 14 Pro Max стал самым продаваемым флагманским смартфоном первого квартала 2023 года

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Вадим Карпусь

Автор новостей

По итогам первого квартала 2023 года Samsung смогла обойти Apple и занять первое место по поставкам смартфонов на глобальном рынке. Но во многих важных сегментах рынка iPhone продолжает удерживать лидерство.

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Например, Apple показала хорошие результаты на таких ключевых рынках, как Китай и Западная Европа. Кроме того, в первом квартале iPhone доминировали в премиум-сегмент рынка. Лидером среди смартфонов стоимостью более $500 оказалась модель iPhone 14 Pro Max, за которой следуют другие версии iPhone: iPhone 14 Pro, iPhone 14 и iPhone 13. Лишь на пятом месте расположился Samsung Galaxy S23 Ultra. В целом, топ-10 наиболее продаваемых смартфонов стоимостью более $500 в первом квартале 2023 года захватили модели Apple и Samsung. Лишь на 13-м месте встречается первый конкурент двум лидерам – Xiaomi 13. Сразу за ним следует Huawei Mate 50.

iPhone 14 Pro Max стал самым продаваемым флагманским смартфоном первого квартала 2023 года

Что интересно, смартфоны стоимостью $500 привлекают всё больше потребителей. Глобальные продажи таких устройств в первом квартале 2023 года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все прочие категории смартфонов ($300-$500, $200-$299, $100-$199, до $100), да и рынок в целом, продемонстрировали спад продаж в том же периоде.

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Источник: phonearena


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