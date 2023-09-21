iPhone 15 будут самостоятельно «отчитываться» о количестве циклов аккумулятора

Владельцам новых iPhone 15 не нужно прилагать усилия, чтобы увидеть информацию об использовании батареи — для этого предусмотрен новый раздел в настройках.

Как отмечено в сообщении @Tech_Reve, новый раздел («Настройки» — «Общие» — «Про») в iOS 17 отображает сколько циклов зарядки прошла ваша батарея, а также дату ее производства и время первого использования.

Предыдущие методы проверки количества циклов заряда батареи iPhone были неофициальными (через программы сторонних разработчиков, например CoconutBattery для Mac) или сложными, например копирование и вставление аналитических данных в Notes и поиск «last_value_CycleCount‎».

Информация об аккумуляторе — это дополнение новой опции в меню Battery Health & Charging, которая прекращает заряд смартфона, достигнув 80%.

Источник: The Verge, Macrumors