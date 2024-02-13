iPhone 15 Pro против iPhone 16 Pro: сравнение 25+ изменений согласно слухам

Сейчас есть более двух десятков конкретных слухов о функциях и усовершенствованиях, что будут предложены в моделях iPhone 16 Pro, которые должны быть представлены осенью этого года.

Издание MacRumors сделало сравнение потенциала iPhone 16 Pro с актуальными iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Хотя приведены данные из «надежных источников», стоит помнить, что по многим позициям финального решения может не быть даже у Apple.

Курс 2D концепт-художник персонажів. На курсі отримаєш навички в роботі зі світлом, кольором, анатомією та пластикою. Отримати інформацію про курс

Дисплей

Ожидается, что обе модели iPhone 16 Pro будут иметь большие дисплеи за предшественников, благодаря чему iPhone 16 Pro Max будет иметь самый большой экран среди всех iPhone. Также сообщается о совершенствовании технологии OLED, лежащей в основе этих моделей.

iPhone 15 Pro ‌iPhone 16 Pro‌ 6,1- или 6,7-дюймовый дисплей 6,3- или 6,9-дюймовый дисплей Эффективный OLED-дисплей с более яркой технологией микролинз

Чип, охлаждение и подключение

По слухам, внутри iPhone 16 Pro будут заметны улучшения вычислительной мощности от мощного чипа A18 Pro, управлением тепловыделения и стандартов подключения, включая новейшие стандарты Wi-Fi.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ Чип A17 Pro (3-нм техпроцесс TSMC N3B) Чип A18 Pro (улучшенный 3-нм техпроцесс TSMC N3E) Дизайн системы охлаждения с медным радиатором и корпусом аккумулятора из черной фольги Новый дизайн системы охлаждения с графеновым радиатором и металлическим корпусом аккумулятора Snapdragon X70 5G модем Snapdragon X75 5G модем Wi-Fi 6E Wi-Fi 7

Камеры

Модели iPhone 16 Pro получат ряд улучшений камеры, например больший сенсор основной камеры, 48-Мп сенсор сверхширокоугольной камеры, а также специальную аппаратную кнопку для фото- и видеосъемки на боковой панели устройства.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ «Кнопка съемки» для фото- и видеосъемки 1/1,28-дюймовый сенсор основной камеры iPhone 16 Pro Max: 1/1,14-дюймовый датчик основной камеры (на 12% больше) Сенсор Sony IMX-803 iPhone 16 Pro Max: датчик основной камеры Sony IMX-903 со стековой конструкцией для лучшей производительности, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для высококачественного преобразования данных изображения и цифровая регулировка усиления (DCG) для лучшего динамического диапазона и контроля шума Объектив основной камеры 7P (7 стеклянных элементов) Объектив основной камеры 8P iPhone 15 Pro: телефотокамера с оптической стабилизацией изображения с сенсором смещения второго поколения

iPhone 15 Pro Max: телефотокамера с увеличенным сенсором, сложенной тетрапризмой, оптической стабилизацией изображения и модулем автофокусировки 3D с сенсором смещения Телефотокамера с увеличенной матрицей, сложенной тетрапризмой, оптической стабилизацией изображения и модулем автофокусировки с 3D-сенсором iPhone 15 Pro: максимальное фокусное расстояние 77 мм

iPhone 15 Pro Max: максимальное фокусное расстояние 120 мм iPhone 16 Pro: максимальное фокусное расстояние 120 мм

iPhone 16 Pro Max: «Супер» телекамера с фокусным расстоянием более 300 мм iPhone 15 Pro: 0.5x, 1x, 2x, 3x оптический зум

iPhone 15 Pro Max: 0.5x, 1x, 2x, 3x, 5x оптический зум (5x только на Pro Max) 0.5x, 1x, 2x, 5x оптический зум 4P telephoto camera lens 5P telephoto camera lens 12-megapixel ultra wide camera 48-megapixel ultra wide camera 5P ultra wide camera lens 6P ultra wide camera lens

Аккумулятор и зарядка

Модели iPhone 16 Pro могут получить некоторые улучшения относительно аккумуляторов и зарядки.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ Технология однослойной батареи Технология аккумуляторных батарей с увеличенной плотностью энергии и продление срока службы iPhone 15 Pro Max: аккумулятор 4422 мАч iPhone 16 Pro Max: 4676 мАч аккумулятор (+5%) Проводная зарядка до 27 Вт Проводная зарядка до 40 Вт Зарядка 15 Вт через MagSafe Зарядка 20 Вт через MagSafe

Другие функции и изменения

Apple, по слухам, оснастит большинство своих устройств функциями на основе алгоритмов искусственного интеллекта через обновление программного обеспечения, ожидается, что модели iPhone 16 Pro получат эксклюзивные возможности и обновленный микрофон.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ Будущая поддержка новых функций ИИ в iOS 18 Грядущая поддержка новых функций искусственного интеллекта в iOS 18, а также набор эксклюзивных функций искусственного интеллекта для отдельных устройств Микрофон Обновленный микрофон с улучшенным соотношением сигнал/шум и водонепроницаемостью, разработанный для поддержки новых функций искусственного интеллекта Накопитель до 1 ТБ Накопитель до 2 ТБ

Размеры

По слухам, обе модели iPhone 16 Pro увеличатся в высоту и ширину, чтобы вместить более крупные дисплеи, но никаких изменений в глубине (толщине) не предвидится.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ iPhone 15 Pro: 146,6 мм в высоту

iPhone 15 Pro Max: 159,9 в высоту iPhone 16 Pro: 149,6 мм в высоту

iPhone 16 Pro Max: 163,0 мм в высоту iPhone 15 Pro: 70,60 мм в глубину

iPhone 15 Pro Max: 76,70 мм в глубину iPhone 16 Pro: 71,45 мм в глубину

iPhone 16 Pro Max: 77,58 мм в глубину iPhone 15 Pro: 187 г

iPhone 15 Pro Max: 221 г iPhone 16 Pro: 194 г

iPhone 16 Pro Max: 225 г

Дата выхода

Скорее всего iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max выйдут на рынок осенью. Обычно Apple проводит мероприятие в сентябре каждого года, и представляет новые модели iPhone, а запуск происходит через несколько недель (или месяцев для некоторых стран).