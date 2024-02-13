iPhone 15 Pro против iPhone 16 Pro: сравнение 25+ изменений согласно слухам

Сейчас есть более двух десятков конкретных слухов о функциях и усовершенствованиях, что будут предложены в моделях iPhone 16 Pro, которые должны быть представлены осенью этого года.
Издание MacRumors сделало сравнение потенциала iPhone 16 Pro с актуальными iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Хотя приведены данные из «надежных источников», стоит помнить, что по многим позициям финального решения может не быть даже у Apple.
Обзор Apple iPhone 15 Pro: титановый корпус, Action Button, USB-C и оптический зум
Обзор Apple iPhone 15 Pro Max: обновленный телеобъектив, корпус из титана, Action button и USB Type-C
Дисплей
Ожидается, что обе модели iPhone 16 Pro будут иметь большие дисплеи за предшественников, благодаря чему iPhone 16 Pro Max будет иметь самый большой экран среди всех iPhone. Также сообщается о совершенствовании технологии OLED, лежащей в основе этих моделей.
|iPhone 15 Pro
|iPhone 16 Pro
|6,1- или 6,7-дюймовый дисплей
|6,3- или 6,9-дюймовый дисплей
|Эффективный OLED-дисплей с более яркой технологией микролинз
Чип, охлаждение и подключение
По слухам, внутри iPhone 16 Pro будут заметны улучшения вычислительной мощности от мощного чипа A18 Pro, управлением тепловыделения и стандартов подключения, включая новейшие стандарты Wi-Fi.
|iPhone 15 Pro
|iPhone 16 Pro
|Чип A17 Pro (3-нм техпроцесс TSMC N3B)
|Чип A18 Pro (улучшенный 3-нм техпроцесс TSMC N3E)
|Дизайн системы охлаждения с медным радиатором и корпусом аккумулятора из черной фольги
|Новый дизайн системы охлаждения с графеновым радиатором и металлическим корпусом аккумулятора
|Snapdragon X70 5G модем
|Snapdragon X75 5G модем
|Wi-Fi 6E
|Wi-Fi 7
Камеры
Модели iPhone 16 Pro получат ряд улучшений камеры, например больший сенсор основной камеры, 48-Мп сенсор сверхширокоугольной камеры, а также специальную аппаратную кнопку для фото- и видеосъемки на боковой панели устройства.
|iPhone 15 Pro
|iPhone 16 Pro
|«Кнопка съемки» для фото- и видеосъемки
|1/1,28-дюймовый сенсор основной камеры
|iPhone 16 Pro Max: 1/1,14-дюймовый датчик основной камеры (на 12% больше)
|Сенсор Sony IMX-803
|iPhone 16 Pro Max: датчик основной камеры Sony IMX-903 со стековой конструкцией для лучшей производительности, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) для высококачественного преобразования данных изображения и цифровая регулировка усиления (DCG) для лучшего динамического диапазона и контроля шума
|Объектив основной камеры 7P (7 стеклянных элементов)
|Объектив основной камеры 8P
|iPhone 15 Pro: телефотокамера с оптической стабилизацией изображения с сенсором смещения второго поколения
iPhone 15 Pro Max: телефотокамера с увеличенным сенсором, сложенной тетрапризмой, оптической стабилизацией изображения и модулем автофокусировки 3D с сенсором смещения
|Телефотокамера с увеличенной матрицей, сложенной тетрапризмой, оптической стабилизацией изображения и модулем автофокусировки с 3D-сенсором
|iPhone 15 Pro: максимальное фокусное расстояние 77 мм
iPhone 15 Pro Max: максимальное фокусное расстояние 120 мм
|iPhone 16 Pro: максимальное фокусное расстояние 120 мм
iPhone 16 Pro Max: «Супер» телекамера с фокусным расстоянием более 300 мм
|iPhone 15 Pro: 0.5x, 1x, 2x, 3x оптический зум
iPhone 15 Pro Max: 0.5x, 1x, 2x, 3x, 5x оптический зум (5x только на Pro Max)
|0.5x, 1x, 2x, 5x оптический зум
|4P telephoto camera lens
|5P telephoto camera lens
|12-megapixel ultra wide camera
|48-megapixel ultra wide camera
|5P ultra wide camera lens
|6P ultra wide camera lens
Аккумулятор и зарядка
Модели iPhone 16 Pro могут получить некоторые улучшения относительно аккумуляторов и зарядки.
|iPhone 15 Pro
|iPhone 16 Pro
|Технология однослойной батареи
|Технология аккумуляторных батарей с увеличенной плотностью энергии и продление срока службы
|iPhone 15 Pro Max: аккумулятор 4422 мАч
|iPhone 16 Pro Max: 4676 мАч аккумулятор (+5%)
|Проводная зарядка до 27 Вт
|Проводная зарядка до 40 Вт
|Зарядка 15 Вт через MagSafe
|Зарядка 20 Вт через MagSafe
Другие функции и изменения
Apple, по слухам, оснастит большинство своих устройств функциями на основе алгоритмов искусственного интеллекта через обновление программного обеспечения, ожидается, что модели iPhone 16 Pro получат эксклюзивные возможности и обновленный микрофон.
|iPhone 15 Pro
|iPhone 16 Pro
|Будущая поддержка новых функций ИИ в iOS 18
|Грядущая поддержка новых функций искусственного интеллекта в iOS 18, а также набор эксклюзивных функций искусственного интеллекта для отдельных устройств
|Микрофон
|Обновленный микрофон с улучшенным соотношением сигнал/шум и водонепроницаемостью, разработанный для поддержки новых функций искусственного интеллекта
|Накопитель до 1 ТБ
|Накопитель до 2 ТБ
Размеры
По слухам, обе модели iPhone 16 Pro увеличатся в высоту и ширину, чтобы вместить более крупные дисплеи, но никаких изменений в глубине (толщине) не предвидится.
|iPhone 15 Pro
|iPhone 16 Pro
|iPhone 15 Pro: 146,6 мм в высоту
iPhone 15 Pro Max: 159,9 в высоту
|iPhone 16 Pro: 149,6 мм в высоту
iPhone 16 Pro Max: 163,0 мм в высоту
|iPhone 15 Pro: 70,60 мм в глубину
iPhone 15 Pro Max: 76,70 мм в глубину
|iPhone 16 Pro: 71,45 мм в глубину
iPhone 16 Pro Max: 77,58 мм в глубину
|iPhone 15 Pro: 187 г
iPhone 15 Pro Max: 221 г
|iPhone 16 Pro: 194 г
iPhone 16 Pro Max: 225 г
Дата выхода
Скорее всего iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max выйдут на рынок осенью. Обычно Apple проводит мероприятие в сентябре каждого года, и представляет новые модели iPhone, а запуск происходит через несколько недель (или месяцев для некоторых стран).