iPhone 15 Pro и Pro Max стали первыми смартфонами с поддержкой протокола умного дома Thread

В рамках анонса своих новых мобильных устройств компания Apple заявила, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max (но не iPhone 15) стали первыми смартфонами с поддержкой протокола умного дома Thread. Это «откроет будущие возможности для интеграции домашних приложений».

Thread — это протокол ячеистой сети, разработанный специально для маломощных устройств умного дома с низкой пропускной способностью. Его цель — сократить задержку, продлить срок службы батареи и повысить надежность подключенных устройств. Иными словами, он призван заставить умные лампы реагировать на датчик движения так же быстро, как если бы вы щелкнули обычным выключателем.

Thread становится популярным протоколом подключения для гаджетов умного дома с питанием от батареи, таких как датчики, шторы, светильники и замки. Одним из возможных вариантов использования этого протокола в iPhone является использование его в качестве пограничного маршрутизатора Thread. Устройствам Thread необходим пограничный маршрутизатор Thread для подключения к интернету и другим IP-сетям, что позволяет управлять ими снаружи дома и подключаться к устройствам, не поддерживающим Thread. Это также может обеспечить возможность подключения между устройствами в Apple Home.

Что интересно, на днях появилась информация, что Google позволит Android-смартфонам стать пограничными маршрутизаторами Thread. Компания работает над сетевым стеком Thread для Android. Это позволит Android-устройствам выступать в роли пограничных маршрутизаторов Thread — при условии, что в них уже есть радиомодуль Thread. Сейчас, скорее всего, нет ни одного Android-смартфона с радиомодулем Thread. Но в следующем месяце Google проведет презентацию новых смартфонов Pixel.

Источник: The Verge