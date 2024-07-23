iPhone SE 4 получит OLED дисплей, чип A18 и другие улучшения — цена будет выше

Инсайдер Ice Universe поделился сведениями о будущем смартфоне Apple iPhone SE 4. По его словам, устройство получит немало существенных обновлений по сравнению с нынешней моделью.

Ожидается, iPhone SE 4 будет иметь систему биометрической идентификации Face ID и проводной интерфейс подключения USB-C. Это будет значительно отличать новинку от модели текущего поколения, которая имеет сенсор Touch ID в кнопке Home и проприетарный разъем Lightning. Apple постепенно отказывается от него в пользу универсального решения USB-C, и вскоре эти изменения также коснутся бюджетной версии смартфона.

Новый Apple iPhone SE 4 станет больше. Сообщается, что дисплей устройства увеличится с 4,7 дюйма до 6,06 дюйма и впервые будет иметь OLED-панель. Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения также будет иметь процессор A18, как в линейке iPhone 16, и 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Среди прочего следующему бюджетному смартфону от Apple пророчат алюминиевый корпус и одиночную заднюю камеру на базу 48-мегапиксельного сенсора.

Ожидается, что Apple выпустит смартфон iPhone SE 4 в следующем году ─ в промежуток времени от марта до мая. Его цена, вероятно, составит от $499 до $549. Это значительно дороже текущей версии iPhone SE, представленной в марте 2022 года, цена которой начинается от $429.

Источник: macrumors

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