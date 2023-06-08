iPhone в качестве умной камеры для домашних животных — понадобится моторизированная подставка

Apple создала новый фреймворк, который можно использовать для превращения iPhone в автономную камеру для слежения за домашними животными. Разработчики могут использовать функции отслеживания домашних животных с помощью моторизованных подставок для смартфонов. Иными словами, iPhone можно будет использовать в качестве аналога камер Petcube, чтобы смотреть за поведением домашних питомцев, пока хозяев нет дома.

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Как отмечает Apple, разработчики могут реализовать эти функции с помощью нового фреймворка DockKit, который позволяет снимать фото и видео, когда iPhone установлен на моторизованной подставке. В то же время Animal Body Pose API способен идентифицировать и отслеживать животных с помощью камеры телефона. Он также может определить позу питомца, в том числе, сидит ли он, встает или просит еды.

Объединяя возможности DockKit и API Animal Body Pose, разработчики могут создавать приложения, которые «автоматически отслеживают объекты в живом видео в поле зрения на 360 градусов, получают прямой контроль над подставкой для настройки кадрирования, напрямую управляют моторами и предоставляют собственную модель вывода для отслеживания других объектов».

Следует отметить, что отслеживание домашних животных не является официальной функцией iOS 17, но Apple предоставляет разработчикам инструменты, необходимые для создания и запуска собственных камер для домашних животных на базе iPhone. Apple планирует более подробно рассказать об этих новшествах на предстоящей сессии Worldwide Developers Conference.

Похоже, что Apple намерена расширять сферу применения iPhone. Помимо использования смартфона в качестве камеры для домашних животных также предусмотрена новая функция StandBy. При установке смартфона на док-станцию в процессе зарядки он трансформируется в умный домашний дисплей.

Источник: The Verge