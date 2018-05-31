Исследование: более половины жителей крупных городов Украины делают покупки в интернете, самые популярные категории — электроника, одежда и косметика

Группа компаний EVO провела исследование, по результатам которого сделала вывод, что основная аудитория интернет-шопинга – молодежь, а главный барьер перед покупкой – невозможность увидеть товар. В рамках исследования были опрошены интернет-покупатели больших (100 тыс +) городов, общее население которых составляет 15 млн.

Согласно последним данным, интернет-аудитория этих городов Украины составляет 73% (11 млн) от всех жителей. При этом по данным опроса 72% из них хоть раз делали покупки в интернете, таким образом более половины населения крупных городов Украины (7,8 млн) являются онлайн-покупателями.

Исследование показало связь между возрастом и уровнем дохода — чем моложе пользователи, тем чаще они совершают покупки в интернете. Среди наиболее активных онлайн-покупателей больше людей с высоким уровнем дохода. Около половины пользователей указали, что совершают покупки в онлайне и оффлайне в равной степени – среди них есть представители как с доходом выше среднего, так и с более низким.

Чаще всего в интернете покупают техника и электронику; одежду, обувь, аксессуары; а также косметику и парфюмерию. Эти категории покупают в интернете чаще всего 23%, 25%, 19% пользователей соответственно. Хотя бы один раз в жизни эти категории покупали в интернете 67-84% аудитории. Следующие по популярности категории: товары повседневного использования; доставка готовой еды; товары для детей. Чаще всего их покупают 5-8% пользователей, а 45-48% – покупали товары из этих категорий хотя бы раз.

Покупки в категориях отличаются по частоте, что естественно. Так, технику и электронику покупают в среднем 5,8 раз в год. В 70% случаев – это покупки в интернете, и лишь 30% – в обычных торговых точках. Основные причины этой тенденции – низкие цены и широкий ассортимент в интернет-магазинах. Одежду, обувь, аксессуары покупают около 15 раз в год, в интернете – в 50% случаев. Основной барьер перед покупкой товаров этой категории в интернете – сложность уточнить все параметры и характеристики вещи, для многих важно увидеть товар вживую, пощупать его.

Косметика и парфюмерия покупается около 14 раз в год, и в половине случаев это также покупки в интернет. Преимуществом покупки этой категории в интернете называют более низкие цены. При этом есть и важное опасение – попасть на подделку. Среди других категорий, которые уже покупают в интернете чаще, чем в обычных магазинах (более, чем в 50% случаев) – спортивные товары, товары для дома, автотовары. Но это товары с невысокой частотой покупок (5,1/ 6,5 / 7,3 раз в год соответственно).

Категории с высокой частотой покупок: продукты питания (145 раз в год), товары повседневного использования (22 раза), доставка готовой еды (24 раза). Эти товары в большинстве случаев все еще покупают не в интернете. Среди причин, по которым эти категории не популярны в интернете, большинство пользователей называют отсутствие времени и желания ждать доставку (проще купить в обычном магазине). Помимо тройки лидеров, такие категории как доставка готовой еды, товары для детей, товары для отдыха и спорта являются перспективными для e-commerce — пользователи отметили, что в будущем скорее купят их в интернете, нежели в обычных магазинах.

Таким образом, для большинства категорий основными преимуществами покупок в интернете являются выгодные цены, широкий ассортимент (можно найти гораздо больше чем в обычном магазине) и удобство (не нужно никуда идти/ехать). В свою очередь основные страхи, барьеры и неудобства, связанные с покупкой в интернете – это невозможность увидеть товар, уточнить все характеристики и проверить, соответствует ли товар ожиданиям. “Золотая ниша” лежит в категориях с высокой частотой покупок — продукты питания, товары повседневного использования, доставка готовой еды. Сегодня последние две занимают уже 4 и 5 место среди категорий: эти товары покупали в интернете хотя бы раз уже почти 50% пользователей, значительно отстает только категория продуктов питания (26%).

Источник: EVO