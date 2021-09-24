



Исследователи создали крылатый микрочип размером с песчинку, который может быть самым маленьким летающим устройством из когда-либо созданных. Такие устройства может переносить ветер, и с их помощью отслеживать загрязнение воздуха или распространение заболеваний. При этом микрочипы можно изготавливать из биоразлагаемых материалов, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

Дизайн летающих микрочипов был вдохновлён вращающимися семенами тополя и других деревьев. Они медленно падают, вращаясь при этом, так что их может подхватить ветер и перенести на большое расстояние от дерева, увеличивая ареал вида. Команда исследователей из Северо-Западного университета взяли за основу эту идею и дополнительно усовершенствовали её.

«Мы думаем, что победили биологию… мы смогли создать структуры, которые падают по более стабильной траектории с меньшими конечными скоростями, чем эквивалентные семена», — сказал ведущий профессор Джон А. Роджерс. «Другое дело… что мы смогли сделать эти вертолётные летающие конструкции, которые намного меньше, чем семена, которые вы можете увидеть в мире природы».

В то же время, летающие микрочипы не настолько маленькие, чтобы свести на нет аэродинамические свойства. Как заявляет Джон А. Роджерс, все преимущества конструкции вертолёта начинают исчезать ниже определённого масштаба. С определённого момента уменьшения размеров наступает эффект падающей сферы. Потому исследователи уменьшали конструкцию устройств до тех пор, «пока позволяла физика».

Кроме того, эти устройства должны быть достаточно большими, чтобы нести на себе все необходимые электронные компоненты, включая вычислительные блоки, датчики и источники питания. Команда протестировала несколько версий, которые могли нести полезную нагрузку, такую ​​как антенна, чтобы они могли общаться со смартфоном или друг с другом по беспроводной сети. Датчики на борту могут контролировать такие параметры, как кислотность воздуха, качество воды и солнечное излучение.

На данный момент летающие микрочипы всё ещё являются концептуальным решением и не готовы к использованию в атмосфере. Однако команда планирует продолжить работы и использовать различные варианты конструкции. Ключом к успеху считается использование биоразлагаемых материалов, чтобы они не оставляли загрязнения в окружающей среде после планового периода использования.

«Мы не думаем об этих устройствах… как о компонентах постоянного мониторинга, а скорее как о временных устройствах, которые удовлетворяют конкретную потребность, имеющую ограниченный срок действия», — сказал Роджерс. «Вот как мы видим вещи в настоящее время: вы мониторите в течение месяца, а затем устройства вымирают, растворяются и исчезают, и, возможно, вам придётся их повторно разворачивать».

Источник: Engadget