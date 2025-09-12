Новости IT-бизнес 12.09.2025 comment views icon

IТ-сектор Индии нервничает: США рассматривают налог в 25% на иностранный аутсорс

Катерина Даньшина

Огромный IТ-сектор Индии вошел в период неопределенности: клиенты откладывают или пересматривают контракты, пока США рассматривают законопроект о налоге на иностранный аутсорс.

Законопроект «Об остановке международного перемещения работников» (HIRE Act) был вынесен на рассмотрение сенатором-республиканцем Берни Морено и предусматривает, что США смогут взимать налоги в размере 25% на аутсорсинговые платежи с американских компаний, имеющих сотрудников за рубежом, в случае его одобрения.

Как отмечает Reuters, индийский сектор информационных технологий стоимостью $283 млрд процветает уже более трех десятилетий, экспортируя программные услуги в США и имея среди клиентов таких гигантов, как Apple, American Express, Cisco и др.

«Закон HIRE предлагает кардинальные изменения, которые могут изменить экономику аутсорсинга и значительно увеличить налоговые обязательства, связанные с международными договорами на оказание услуг», сказал руководитель отдела комплаенса EY India Джигнеш Таккар.

В некоторых случаях, по словам Таккара, совокупные федеральные, штатные и местные налоги могут повысить взимание с аутсорсинговых платежей до 60%.

«Хотя это партийное предложение может сначала показаться привлекательным, в конечном итоге это искусственные расходы, которые делают организации менее конкурентоспособными и прибыльными в глобальном масштабе», сказал Арун Прабху, партнер Cyril Amarchand Mangaldas.

Очевидно, что законопроект угрожает и украинским айтишникам. По данным Ассоциации IT Ukraine (через Highload), 47% из 2118 активных IТ-компаний в Украине являются аутсорсинговыми. Крупнейшие — EPAM Systems (8765 сотрудников), GlobalLogic (5388), SoftServe (5569), Luxoft (2800), Intellias (1761), Ciklum (1830), Infopulse (1 430), ELEKS (1224) и Sigma Software (1379). На конец 2024 года на IТ-экспорт из Украины в США приходилось $2,397 млрд, или 37,2% от общего объема.

В случае принятия законопроекта, новый налог на аутсорс введут с 1 января 2026 года.

Айтишники сократили донаты на ВСУ: до 5% от зарплаты, самые активные — из прифронтовых регионов и те, что не собираются выезжать из Украины

