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Автомобильная промышленность продолжает нести потери от продолжающегося глобального дефицита микросхем, который спровоцировала пандемия Covid-19. По итогам 2021 года из-за нехватки микросхем мировые автопроизводители не выпустят 7,7 млн машин, говорится в отчете консалтинговой компании AlixPartners.

Новый неутешительный для индустрии и потребителей прогноз почти вдвое превышает предыдущий — 3,9 млн.

«Склады пустые, больше запасов не осталось. В будущем это неизбежно отразится на продажах. До сих пор продажи сохранялись, потому что запасов было достаточно. Но сейчас они иссякли». Дэн Хирш, управляющий директор автомобильной и промышленной практики AlixPartners

Ключевые центры поставок в Юго-Восточной Азии столкнулись с остановкой заводов в связи с новой волной Covid-19. Сейчас выполнение заказов на поставку чипов осуществляется в рекордно большие сроки — они достигают 21 недели, а руководители автопроизводителей считают, что кризис может затянуться на годы.

В январе аналитики AlixPartners прогнозировали, что нехватка обойдется мировому автопрому в $61 миллиард, но в мае пересмотрели прогноз в сторону ухудшения — до $110 миллиардов. Сейчас аналитики снова ухудшили прогноз и теперь оценивают упущенную выгоду во внушительные $210 миллиардов

По самым оптимистичным прогнозам, глобальный дефицит микросхем закончится только к середине 2022 года.